giovedì 16 Ottobre 2025
Liris, Sigismondi, Testa (FdI): parole di Landini gravi e fuori luogo, attacco politico inaccettabile

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2025

“Le dichiarazioni di Maurizio Landini rappresentano un uso improprio del ruolo sindacale e un attacco politico frontale, del tutto inaccettabile per chi dovrebbe tutelare i lavoratori e non strumentalizzarli. Invece di alimentare tensioni e scontri ideologici, il segretario della Cgil dovrebbe concentrarsi sui veri problemi del Paese: il lavoro, la sicurezza, la produttività e il sostegno alle imprese. Fratelli d’Italia e il governo Meloni stanno lavorando con responsabilità e serietà per rispondere alle esigenze concrete degli italiani, non per fare propaganda.
Le uscite di Landini, ancora una volta, dimostrano quanto certa sinistra sindacale sia rimasta ancorata a vecchi schemi che nulla hanno a che vedere con la realtà e con il futuro dell’Italia”.
Lo affermano, in una nota congiunta I parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia, Guido Liris, Etelwardo Sigismondi e Guerino Testa.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

