giovedì 16 Ottobre 2025
Italia-GB: Cattaneo (FI), relazioni tra due Paesi forti e positive

(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Italia-GB: Cattaneo (FI), relazioni tra due Paesi forti e positive
“Da oltre trent’anni Pontignano è un luogo speciale — un luogo di amicizia, di confronto sincero e di idee nuove. Ogni anno torniamo nella splendida Certosa perché ci ricorda ciò che unisce i nostri due Paesi: il rispetto, la fiducia e la volontà di capirsi meglio.”
Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei Dipartimenti del partito, aprendo i lavori della XXXIII edizione del “Convegno di Pontignano”, il più importante appuntamento dell’agenda anglo-italiana, organizzato dall’Ambasciata Britannica in Italia e dal British Council.
“Nei giorni scorsi -ha proseguito – il nuovo rapporto SWG La percezione del Regno Unito in Italia ha mostrato ancora una volta quanto siano forti e positive le relazioni tra i nostri Paesi. Gli italiani continuano ad ammirare il Regno Unito per la sua capacità di innovare, per la sua apertura e la sua visione globale. E i britannici vedono l’Italia come un Paese di creatività, di cultura e di forti valori europei. La percezione del Regno Unito degli italiani è migliorata anche grazie alla visita dei Reali d’Inghilterra di quest’anno, che ha rafforzato l’immagine di un legame autentico e profondo tra le nostre nazioni. I dati ci dicono che l’amicizia tra Italia e Regno Unito non è fatta solo di relazioni tra governi, ma di persone: studenti, imprese, ricercatori, artisti e cittadini che ogni giorno costruiscono ponti tra le nostre società. Il tema di quest’anno — Crescita e Resilienza — è più attuale che mai. Viviamo in un periodo di grandi cambiamenti: affrontiamo incertezze legate a conflitti, crisi economiche, nuove tecnologie e rischi climatici. Ma è anche un periodo pieno di opportunità. Se collaboriamo, possiamo rendere le nostre economie più forti, più verdi e più giuste. Questa è la vera resilienza: non solo resistere alle difficoltà, ma crescere attraverso di esse. Nei prossimi due giorni esploreremo insieme come farlo — con innovazione, cooperazione e dialogo. Alla prima sessione dei lavori partecipano anche Giuliano Amato e Lord Patten, tra gli ospiti più autorevoli di questa edizione. Pontignano non è solo un convegno, è una comunità. Riunisce persone che credono nella cooperazione, che credono che il dialogo aperto sia la migliore risposta alla divisione e alla sfiducia. Dimostriamo che, anche in tempi incerti, la partnership tra Italia e Regno Unito resta solida — e pronta ad affrontare insieme le sfide del futuro”, ha concluso.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

