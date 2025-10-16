(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Governo: Pucciarelli (Lega): Solidarietà a Meloni. Da Landini attacco sessista, ipocrisia della sinistra
Roma, 16 ott – “Le parole di Landini sono gravissime e inaccettabili: un attacco sessista che squalifica chi lo pronuncia. Esprimo la mia ferma solidarietà alla premier Meloni. È paradossale il silenzio assordante e l’ipocrisia della sinistra, sempre pronta a fare la morale sul rispetto delle donne, ma che oggi tace di fronte a un’offesa così volgare e maschilista. L’attacco personale va condannato sempre e da tutti”.
Lo dichiara la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli.
