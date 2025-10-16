(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Governo, Mieli (FdI): nemmeno disperazione giustifica parole Landini
“Quando pensi che abbiano toccato il fondo arriva Landini che ti ricorda che si può offendere ancora con più volgarità. Le parole sono vergognose e non trovano nessuna giustificazione nemmeno quella della disperazione. Una vergogna quello che dicono contro il presidente del Consiglio Meloni”.
Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Ester Mieli.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica
