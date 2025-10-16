(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Governo: Bergamini, Landini fuori da qualsiasi concezione di rispetto
“Maurizio Landini è ormai fuori da qualsiasi concezione di equilibrio e rispetto nel confronto politico. Non bastavano i toni feroci costantemente utilizzati per aizzare pericolosamente la piazza, ora scivola in un insulto sessista contro la Presidente Meloni, cui va piena solidarietà. Fino a quando ci saranno uomini come lui, l’Italia resterà un paese dimezzato”
Lo scrive su X Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia
Inviato da iPhone
(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Governo: Bergamini, Landini fuori da qualsiasi concezione di rispetto