(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 FORZA ITALIA PRESENTA LA LISTA PROVINCIALE A CASERTA CON BENIGNI, GASPARRI E TAJANI IN COLLEGAMENTO
Parte la campagna elettorale di Forza Italia per le prossime regionali in Campania. All’Hotel Plaza di Viale Vincenzo Lamberti a Caserta saranno presentati i candidati della lista provinciale alla presenza del capogruppo al Senato Maurizio Gasparri e del vicesegretario nazionale Stefano Benigni.
In collegamento interverrà il segretario nazionale Antonio Tajani, che illustrerà le priorità del programma azzurro e il significato politico della sfida campana.
Durante l’evento saranno ufficializzate le nuove adesioni di consiglieri comunali al partito, a conferma del radicamento di Forza Italia nella provincia di Caserta e del rilancio della proposta moderata in vista del voto regionale.
“Forza Italia mette in campo energie nuove e competenze vere – ha spiegato il segretario regionale Fulvio Martusciello – per costruire un progetto credibile, radicato e capace di dare risposte ai territori. È una fase in cui il partito cresce, si apre e raccoglie nuove adesioni, anche di amministratori locali che scelgono di condividere il nostro percorso”.
Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma
(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 FORZA ITALIA PRESENTA LA LISTA PROVINCIALE A CASERTA CON BENIGNI, GASPARRI E TAJANI IN COLLEGAMENTO