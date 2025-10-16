COMUNICATO STAMPA: Prorogata per cinque anni la deroga alla taglia minima della vongola. Federpesca: “Risultato importante per la sostenibilità e per il settore”

(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Roma, 16 ottobre 2025
Prorogata per cinque anni la deroga alla taglia minima della vongola.
Federpesca: “Risultato importante per la sostenibilità e per il settore”
Prorogata per i prossimi cinque anni la deroga alla taglia minima di 22 millimetri per la vongola (Chamelea gallina). La decisione arriva a seguito del voto con cui la Commissione per la Pesca del Parlamento Europeo ha respinto l’obiezione presentata da alcuni deputati spagnoli del PPE all’Alto Delegato, relativa alla proroga della deroga.
Si tratta di un riconoscimento dei risultati concreti ottenuti dai Consorzi italiani di gestione della pesca delle vongole, che negli ultimi anni hanno dimostrato grande senso di responsabilità e impegno verso la sostenibilità, nonostante le difficili congiunture ambientali ed economiche.
Federpesca accoglie con grande soddisfazione l’esito del voto, che rappresenta un importante successo per il settore della pesca italiano, frutto di un intenso lavoro di squadra e del determinante coinvolgimento di tutti i deputati italiani, capaci di raccogliere ampio sostegno anche tra i colleghi di altri Paesi.
