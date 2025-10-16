COMUNICATO STAMPA – INSULTI A MELONI, ZANGRILLO: “IGNORANZA E SESSISMO, ECCO IL VERO VOLTO DI LANDINI”

(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 INSULTI A MELONI, ZANGRILLO: “IGNORANZA E SESSISMO, ECCO IL VERO VOLTO DI LANDINI”
«La corte dei miracoli di Maurizio Landini e compagni ha dimostrato ancora una volta due cose: non conosce i veri bisogni delle italiane e degli italiani, così come ignora la lingua italiana. Perché è almeno auspicabile che l’insulto sessista contro la Premier Giorgia Meloni, pronunciato dall’aspirante leader maximo della sinistra italiana, sia frutto dell’ignoranza. Più probabilmente, però, è il risultato del cortocircuito di una politica che riempie con la violenza degli insulti un ormai cronico vuoto di idee e iniziative civili. Non si sfugge: i casi sono due; o Landini è ignorante, non conosce il significato di ciò che afferma, o è un imbarazzante sessista. In ogni caso è Landini in purezza!» dichiara il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.
