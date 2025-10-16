(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Agricoltura, De Carlo (FdI): già erogati i primi pagamenti Avepa.
“La notizia che nella sola giornata di oggi, primo giorno di pagamenti concesso dalle normative, Avepa ha già erogato 29 milioni di euro di anticipi Pac agli agricoltori veneti ci rende sicuramente soddisfatti, ma non ci sorprende. Sapevamo infatti che la nomina di Fabrizio Stella come commissario straordinario avrebbe portato nell’Agenzia quel tocco in più per far ingranare un’altra marcia al sistema: abbiamo sempre detto che Stella sarebbe stato garanzia di efficienza ed efficacia, e così è stato”: il senatore Luca De Carlo, coordinatore veneto di di Fratelli d’Italia e presidente della IX Commissione Senato – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, plaude così all’avvio dei versamenti da parte di Avepa degli anticipi Pac alle aziende che hanno già superato positivamente i controlli amministrativi.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica
(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Agricoltura, De Carlo (FdI): già erogati i primi pagamenti Avepa.