Nuova gestione per il bar tabacchi di Corso Matteotti 66 a Lugo
Il bar tabacchi di Corso Matteotti 66, nel cuore del centro storico di Lugo, ha una nuova gestione.
A guidarlo è Chen Hao, insieme alla fidanzata Ye Qingyuan, con cui ha costituito un’impresa familiare.
Il locale, punto di riferimento per residenti e lavoratori della zona, unisce la doppia anima di bar e tabaccheria, mantenendo la storica dipendente della precedente gestione per garantire continuità e un servizio snello e flessibile.
Aperto tutti i giorni (tranne la domenica), il bar tabacchi accoglie i clienti dalla colazione fino a sera, con servizio anche all’esterno nel piccolo dehor affacciato su Corso Matteotti.
Nonostante gli spazi interni ridotti, l’attività punta su un’offerta curata e su un’atmosfera familiare, all’insegna della cordialità e della vicinanza al cliente.
L’attività è associata a Confesercenti Ravenna-Cesena, sede di Faenza.
«Siamo sempre felici di accompagnare nuove imprese che scelgono di investire sul nostro territorio – commenta Walter Dal Borgo, presidente Confesercenti sede di Faenza –. La gestione di Chen Hao e Ye Qingyuan dimostra come impegno e spirito di accoglienza possano dare nuova linfa al commercio di vicinato».
Nella foto un momento di saluto ai nuovi associati da parte di Walter Dal Borgo e Federico Oliva per lo staff Confesercenti.
