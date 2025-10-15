Close Menu
Trending
mercoledì 15 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Emilia Romagna

Nuova gestione per il bar tabacchi di Corso Matteotti 66 a Lugo

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Wed 15 October 2025 Comunicato stampa
Nuova gestione per il bar tabacchi di Corso Matteotti 66 a Lugo
Il bar tabacchi di Corso Matteotti 66, nel cuore del centro storico di Lugo, ha una nuova gestione.
A guidarlo è Chen Hao, insieme alla fidanzata Ye Qingyuan, con cui ha costituito un’impresa familiare.
Il locale, punto di riferimento per residenti e lavoratori della zona, unisce la doppia anima di bar e tabaccheria, mantenendo la storica dipendente della precedente gestione per garantire continuità e un servizio snello e flessibile.
Aperto tutti i giorni (tranne la domenica), il bar tabacchi accoglie i clienti dalla colazione fino a sera, con servizio anche all’esterno nel piccolo dehor affacciato su Corso Matteotti.
Nonostante gli spazi interni ridotti, l’attività punta su un’offerta curata e su un’atmosfera familiare, all’insegna della cordialità e della vicinanza al cliente.
L’attività è associata a Confesercenti Ravenna-Cesena, sede di Faenza.
«Siamo sempre felici di accompagnare nuove imprese che scelgono di investire sul nostro territorio – commenta Walter Dal Borgo, presidente Confesercenti sede di Faenza –. La gestione di Chen Hao e Ye Qingyuan dimostra come impegno e spirito di accoglienza possano dare nuova linfa al commercio di vicinato».
Nella foto un momento di saluto ai nuovi associati da parte di Walter Dal Borgo e Federico Oliva per lo staff Confesercenti.
[cid:e46b0aaf-8d37-4b6c-b4bd-c6bd53626b9a]
Nada
Garetti
Segreteria di Direzione
📍 P.zza Bernini, 7 Ravenna
🌐 http://www.confesercentiravennacesena.it
FB: confesercentiravennacesena
IG: confesercenti_ravenna_cesena

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl