mercoledì 15 Ottobre 2025
Politica Interna

MATURITA’, SPINELLI (FDI): DECRETO ESALTA IL VALORE DEL MERITO

Logo (AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Wed 15 October 2025
“L’approvazione del decreto legge sull’esame di maturità rappresenta una svolta paradigmatica per il mondo della nostra scuola. Non si tratta solo di un provvedimento teso a rinforzare l’esame di Stato per i nostri ragazzi, ma di una norma che mette al centro lo studente nel suo percorso di crescita personale per creare le condizioni della formazione di buoni cittadini. E’ infatti con questo decreto che si restituisce dignità al valore educativo della scuola che non deve limitarsi a fornire nozioni ma ad esaltare il valore del merito. E’ su questo presupposto che riteniamo che si debba lavorare per il futuro dei nostri giovani e per costruire una Nazione sempre più forte”.
Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

