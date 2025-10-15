(AGENPARL) – Wed 15 October 2025 Giustizia: Sisto, bene calendarizzazione Senato, tempi rispettati
“È una notizia positiva la calendarizzazione dell’ultimo passaggio
parlamentare della separazione della carriere, che giungerà in Aula al
Senato il prossimo 28 ottobre. Avevamo posto come obiettivo l’approvazione
definitiva della riforma per l’autunno di quest’anno. Quella promessa è a
un passo dall’essere realizzata. Abbiamo pienamente rispettato i tempi.
Andiamo avanti spediti, con responsabilità, verso l’ultimo vaglio delle
Camere. Per poi affidare ai cittadini la parola definitiva su una riforma
che reintroduce le garanzie secondo Costituzione”. Lo dichiara il
viceministro della giustizia e senatore di Forza Italia, Francesco Paolo
Sisto.
