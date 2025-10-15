Comunicato Regione: Innovazione. Start Cup Ecosister Emilia-Romagna 2025: il metodo per la cattura della CO2 in casa e in ufficio, il motore alimentato con combustibili rinnovabili, l’app per monitorare a distanza la salute degli occhi, ecco i tre progetti imprenditoriali premiati al Dama. Colla: “In queste realtà il futuro della manifattura avanzata e il cuore del sistema della ricerca”

(AGENPARL) – Wed 15 October 2025 Finalisti 2025
Progetto imprenditoriale
Colibrì
Colibrì: l’AI che vola.
Droni e modelli intelligenti
per prevenire incendi
e proteggere il territorio.
Colibrì è la startup che unisce droni autonomi BVLOS e intelligenza
artificiale per rivoluzionare il monitoraggio ambientale. Partiamo dagli
incendi boschivi, un’emergenza sempre più critica, offrendo una flotta
di droni in grado di rilevare i roghi nei primi minuti e trasmettere alert
georeferenziati in tempo reale. Ma la vera innovazione è lo Store AI:
una piattaforma che permette a chiunque possieda un drone, dal
professionista al semplice appassionato, di installare modelli di AI come
fossero app, trasformando il proprio velivolo in uno strumento intelligente
e versatile. Con questa strategia Colibrì dimostra sul campo la tecnologia,
rende accessibile l’AI a tutti e costruisce una rete distribuita di occhi
intelligenti dal cielo. Il nostro obiettivo: rendere l’Europa più sicura,
resiliente e sostenibile grazie a una nuova infrastruttura digitale
e ambientale.
Cleantech & Energy
Università di Bologna
GymBroad
GymBroad, il sistema
di allenamento All-in-ONE
controllato elettronicamente.
GymBroad è un sistema sistema di allenamento All-in-ONE controllato
elettronicamente ideato per sostituire i macchinari tradizionali da palestra
tramite un’unica unità compatta e intelligente migliorando gli spazi delle
palestre e massimizzando il numero di persone in palestra e riducendo i
tempi di lavoro a parità di performance grazie al controllo attivo del carico.
Questa soluzione portatile consente di monitorare i progressi in tempo
reale via app garantendo così il supporto dell’utente durante l’allenamento.
Grazie all’implementazione di un Personal Trainer virtuale, sarà possibile
massimizzare le performance dell’atleta con schede su misura che si
aggiustano a seconda delle necessità.
Università di Parma
pending
HeartWatER
HeartWatER trasforma ogni sorso
d’acqua in prevenzione attiva:
filtro smart con rilascio
nutraceutico personalizzato.
HeartWatER è il primo sistema intelligente che trasforma l’acqua
quotidiana in uno strumento di prevenzione attiva.
Un filtro modulare e sostenibile, compatibile con bottiglie e caraffe,
arricchito da ricariche nutraceutiche a rilascio controllato di elementi
definiti. Nella versione Premium integra sensori smart per monitorare la
qualità dell’acqua e un’App per guidare l’utente in percorsi personalizzati di
idratazione funzionale. Unisce design, scienza e tecnologia per rivoluzionare
il gesto più semplice e ripetuto della nostra vita: bere. Scalabile,
brevettabile, sostenibile, HeartWatER si propone come nuova frontiera
del biohacking naturale, con potenziale di mercato globale in ambito
healthtech, wellness e prevenzione cardiovascolare.
UniCal
ISBE è un progetto di impianto
ecosostenibile per lo smaltimento
di batterie, che recupera metalli
preziosi usando l’idrometallurgia
naturale.
ISBE, l’impianto di smaltimento ecosostenibile delle batterie, affronta un
problema critico in Italia: il 60% delle batterie esauste non viene raccolto e
i metodi tradizionali sono altamente inquinanti.
La nostra soluzione è un processo di idrometallurgia avanzata che utilizza
acidi naturali, riducendo drasticamente l’impatto ambientale e il consumo
energetico rispetto alla pirometallurgia. L’impianto, supportato da AI e
IoT, è progettato per recuperare circa 450 tonnellate di polveri raffinate
all’anno, reintroducendo materiali preziosi nell’economia circolare.
ISBE non è solo un impianto, ma un investimento nel futuro sostenibile del
Paese, posizionandosi come una soluzione innovativa e necessaria in un
mercato in forte crescita, con vantaggi competitivi come elevati tassi di
recupero e una riduzione del 99% degli inquinanti.
Cleantech & Energy
Università di Ferrara
pending
Motore innovativo a pistoni
contrapposti per genset,
alimentato da idrogeno,
etanolo o biogas.
LINE sviluppa un innovativo motore a pistoni contrapposti da 50 kW,
alimentabile con combustibili rinnovabili come idrogeno, etanolo e biogas.
L’obiettivo è fornire una soluzione
ad alta efficienza per i sistemi di generazione distribuita (genset),
abbattendo le emissioni e migliorando la sostenibilità della filiera.
Il progetto nasce all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia,
dove anni di ricerca su motori a 2 tempi e combustibili alternativi hanno
portato allo sviluppo di una tecnologia compatta, modulare e scalabile.
Il target sono gli integratori di impianti energetici decentralizzati in
ambito industriale, agricolo e civile. La nostra missione è contribuire alla
transizione energetica offrendo un’alternativa concreta e sostenibile ai
motori tradizionali.
Cleantech & Energy
Università di Modena
e Reggio Emilia
OrthoLensAR
La nuova frontiera
dell’ortodonzia: realtà
aumentata e intelligenza
artificiale al servizio del clinico.
OrthoLensAR porta la realtà aumentata nella pratica ortodontica,
guidando il clinico nel posizionamento dei bracket con maggiore precisione
e velocità. La soluzione combina un software CAD con intelligenza
artificiale per la pianificazione digitale e un’app su visore AR che trasferisce
in tempo reale il progetto nella bocca del paziente.
Questo workflow elimina la dipendenza dall’esperienza manuale, riduce i
tempi operativi e i costi nascosti delle procedure tradizionali, migliorando la
qualità del trattamento. Pensato per studi dentistici, catene odontoiatriche
e giovani ortodontisti, il progetto punta a rivoluzionare l’applicazione
dell’apparecchio fisso, aprendo la strada a future estensioni in altre branche
odontoiatriche come protesi, conservativa, endodonzia e chirurgia.
Life Science-MED Tech
Università di Bologna
pending
Plant Post
Plant Post è il primo lampione
urbano vivente e autoalimentato
al mondo, che integra natura
e tecnologia per città sostenibili.
Plant Post è una piattaforma di infrastruttura urbana multifunzionale
che trasforma un semplice lampione in un asset produttivo. Combina
illuminazione sostenibile e autonoma con un giardino verticale, funzionando
anche come hub per la raccolta di dati ambientali (qualità dell’aria, CO2).
Progettato per risolvere problemi come la riduzione degli spazi verdi,
l’inquinamento atmosferico e l’inefficienza energetica, Plant Post offre
un chiaro ritorno sull’investimento attraverso la produzione di energia,
il miglioramento ambientale e la fornitura di dati per una gestione urbana
più intelligente.
http://www.plant-post.com
Cleantech & Energy
Università di Bologna
Pending
PrecisionEx
PrecisionEx migliora la
medicina personalizzata
in oncologia, identificando
per ogni paziente oncologico
la terapia più efficace.
PrecisionEX nasce dalla necessità di superare i limiti della medicina
di precisione basata esclusivamente sulla genetica, che oggi lascia la
maggioranza dei pazienti oncologici senza reali benefici terapeutici.
La nostra soluzione è una piattaforma che combina screening farmacologico
ex vivo che misura la sensibilità reale delle cellule tumorali a una libreria di
farmaci approvati e sperimentali, integrato con analisi multi-omiche e
algoritmi di intelligenza artificiale per individuare in 7 giorni la terapia più
efficace. Con PrecisionEX vogliamo trasformare la Functional Precision
Oncology, offrendo a medici e pazienti trattamenti personalizzati che
aumentano le chance di sopravvivenza e riducono costi e terapie inutili.
https://labthec.com/about-us/ Life Science – MED Tech
Università di Parma
pending
RAPCO2
La tecnologia RAPCO2 permette
migliorare la qualità dell’aria
indoor catturando la CO2,
e contestualmente convertirla
in prodotti chimici green.
RAPCO2 nasce dalla scoperta del Dipartimento di Chimica dell’Università
di Bologna, che ha sviluppato un metodo per catturare la CO2 dall’aria
indoor trasformandola in prodotti chimici e carburanti avanzati. La
tecnologia RAPCO2 permette di stoccare energia rinnovabile in forma
stabile e, contestualmente, migliorare la qualità dell’aria indoor garantendo
al cliente un risparmio sulle unità di trattamento aria (UTA). Questo doppio
beneficio rende economicamente conveniente il processo di cattura e
utilizzo della CO2 atmosferica. Il team sta attualmente prototipando due
prodotti commerciali: il BlueLeaf, che mira a catturare la CO2 da piccoli
esercizi commerciali e realtà residenziali, e l’eJungle, che punta alla cattura
e conversione della CO2 da grandi centri commerciali, industrie e grandi
edifici residenziali o commerciali. Questi dispositivi lavoreranno in sinergia
con una facility centralizzata per la conversione e l’upgrading dei prodotti
chimici e carburanti, denominata eRefinery, creata sul modello dell’attuale
impianto di laboratorio operante a Ravenna.
http://www.rapco2.it
Cleantech & Energy
Università di Bologna
Pending
RedAI
Software as a Service di telemedicina oculare
con AI per supporto alle diagnosi rapido, screening
in farmacia e self-monitoring.
RedAI è una piattaforma di telemedicina oculare che utilizza algoritmi di
computer vision e machine learning per valutare lo stato di salute dell’occhio
a partire da una semplice fotografia. L’app, già sviluppata per smartphone
e web, consente ai pazienti di monitorare i sintomi in autonomia, ai medici
di supportare le diagnosi con dati oggettivi e alle farmacie di offrire test
di screening e prefiltraggio a pagamento. RedAI risponde così alle criticità
del settore oftalmologico, caratterizzato da lunghe liste d’attesa e accesso
limitato alle cure, migliorando la tempestività degli interventi e la continuità
assistenziale. La piattaforma è concepita per evolversi progressivamente,
offrendo soluzioni digitali che rendano la prevenzione e la cura sempre più
accessibili e integrate nella vita quotidiana.
Università di Bologna
pending
Tartufis
Hyphal offre alla tartuficoltura
un sistema innovativo,
sostenibile ed efficiente per
produrre piante micorrizate.
La coltivazione del tartufo inizia con la produzione di piante micorrizate
in vivaio, un processo costoso e poco efficiente. L’inoculo tramite corpi
fruttiferi, infatti, comporta alti costi e rischi di contaminazione da funghi
indesiderati. La tecnologia brevettata Hyphal (Brevetto PAT_463_IT 02
09 2021) introduce un metodo innovativo: l’uso del micelio al posto del
corpo fruttifero, con supporti biodegradabili. Ciò consente per la prima
volta la selezione genetica di cultivar di tartufo, ottenendo esemplari più
grandi, con migliori caratteristiche organolettiche e adattabili a condizioni
pedo-climatiche difficili. I vantaggi includono riduzione dei costi, tempi
di produzione più rapidi, inoculi di qualità e maggiore sostenibilità. Per i
vivaisti significa produttività elevata, minori spese e un prodotto superiore.
Life Science-MED Tech
Università di Bologna
Wildenose
Servizio di formazione
per binomi uomo-cane
da detection, unendo etologia,
ricerca scientifica e cinofilia.
Il monitoraggio della biodiversità di specie rare, invasive e nocive per
l’agricoltura biologica è spesso poco efficace con conseguenze economiche
ed ecologiche. I cani da detection offrono un metodo efficace, etico e
altamente sensibile, capace di integrare e potenziare i sistemi tradizionali.
Vista la sua efficacia, le solide basi scientifiche e il suo utilizzo a livello
internazionale, Wildnose punta a sviluppare e diffondere questa pratica
in Italia. Formato da un team di ricercatori (con competenze in ambito
naturalistico, etologico e di benessere animale) e conduttori/addestratori
cinofili, Wildnose, si pone come obiettivo di formare un network di binomi sul
territorio per promuovere l’utilizzo dei cani da detection in aziende
biologiche, enti pubblici e associazioni del terzo settore intenti al
monitoraggio faunistico.
https://www.wildnose.org/
Life Science – MED Tech
Università di Parma
