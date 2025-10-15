Comunicato Regione: Innovazione. Start Cup Ecosister Emilia-Romagna 2025: il metodo per la cattura della CO2 in casa e in ufficio, il motore alimentato con combustibili rinnovabili, l’app per monitorare a distanza la salute degli occhi, ecco i tre progetti imprenditoriali premiati al Dama. Colla: “In queste realtà il futuro della manifattura avanzata e il cuore del sistema della ricerca”

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2025

Finalista 2025

Progetto imprenditoriale

Colibrì

Colibrì: l’AI che vola.

Droni e modelli intelligenti

per prevenire incendi

e proteggere il territorio.

Colibrì è la startup che unisce droni autonomi BVLOS e intelligenza

artificiale per rivoluzionare il monitoraggio ambientale. Partiamo dagli

incendi boschivi, un’emergenza sempre più critica, offrendo una flotta

di droni in grado di rilevare i roghi nei primi minuti e trasmettere alert

georeferenziati in tempo reale. Ma la vera innovazione è lo Store AI:

una piattaforma che permette a chiunque possieda un drone, dal

professionista al semplice appassionato, di installare modelli di AI come

fossero app, trasformando il proprio velivolo in uno strumento intelligente

e versatile. Con questa strategia Colibrì dimostra sul campo la tecnologia,

rende accessibile l’AI a tutti e costruisce una rete distribuita di occhi

intelligenti dal cielo. Il nostro obiettivo: rendere l’Europa più sicura,

resiliente e sostenibile grazie a una nuova infrastruttura digitale

e ambientale.

E-MAIL

SETTORE

AFFILIAZIONE

Cleantech & Energy

Università di Bologna

Finalista 2025

Progetto imprenditoriale

GymBroad

GymBroad, il sistema

di allenamento All-in-ONE

controllato elettronicamente.

GymBroad è un sistema sistema di allenamento All-in-ONE controllato

elettronicamente ideato per sostituire i macchinari tradizionali da palestra

tramite un’unica unità compatta e intelligente migliorando gli spazi delle

palestre e massimizzando il numero di persone in palestra e riducendo i

tempi di lavoro a parità di performance grazie al controllo attivo del carico.

Questa soluzione portatile consente di monitorare i progressi in tempo

reale via app garantendo così il supporto dell’utente durante l’allenamento.

Grazie all’implementazione di un Personal Trainer virtuale, sarà possibile

massimizzare le performance dell’atleta con schede su misura che si

aggiustano a seconda delle necessità.

E-MAIL

SETTORE

AFFILIAZIONE

Università di Parma

BREVETTO

pending

Finalista 2025

Progetto imprenditoriale

HeartWatER

HeartWatER trasforma ogni sorso

d’acqua in prevenzione attiva:

filtro smart con rilascio

nutraceutico personalizzato.

HeartWatER è il primo sistema intelligente che trasforma l’acqua

quotidiana in uno strumento di prevenzione attiva.

Un filtro modulare e sostenibile, compatibile con bottiglie e caraffe,

arricchito da ricariche nutraceutiche a rilascio controllato di elementi

definiti. Nella versione Premium integra sensori smart per monitorare la

qualità dell’acqua e un’App per guidare l’utente in percorsi personalizzati di

idratazione funzionale. Unisce design, scienza e tecnologia per rivoluzionare

il gesto più semplice e ripetuto della nostra vita: bere. Scalabile,

brevettabile, sostenibile, HeartWatER si propone come nuova frontiera

del biohacking naturale, con potenziale di mercato globale in ambito

healthtech, wellness e prevenzione cardiovascolare.

E-MAIL

SETTORE

AFFILIAZIONE

UniCal

Finalista 2025

Progetto imprenditoriale

ISBE è un progetto di impianto

ecosostenibile per lo smaltimento

di batterie, che recupera metalli

preziosi usando l’idrometallurgia

naturale.

ISBE, l’impianto di smaltimento ecosostenibile delle batterie, affronta un

problema critico in Italia: il 60% delle batterie esauste non viene raccolto e

i metodi tradizionali sono altamente inquinanti.

La nostra soluzione è un processo di idrometallurgia avanzata che utilizza

acidi naturali, riducendo drasticamente l’impatto ambientale e il consumo

energetico rispetto alla pirometallurgia. L’impianto, supportato da AI e

IoT, è progettato per recuperare circa 450 tonnellate di polveri raffinate

all’anno, reintroducendo materiali preziosi nell’economia circolare.

ISBE non è solo un impianto, ma un investimento nel futuro sostenibile del

Paese, posizionandosi come una soluzione innovativa e necessaria in un

mercato in forte crescita, con vantaggi competitivi come elevati tassi di

recupero e una riduzione del 99% degli inquinanti.

E-MAIL

SETTORE

AFFILIAZIONE

Cleantech & Energy

Università di Ferrara

BREVETTO

pending

Finalista 2025

Progetto imprenditoriale

Motore innovativo a pistoni

contrapposti per genset,

alimentato da idrogeno,

etanolo o biogas.

LINE sviluppa un innovativo motore a pistoni contrapposti da 50 kW,

alimentabile con combustibili rinnovabili come idrogeno, etanolo e biogas.

L’obiettivo è fornire una soluzione

ad alta efficienza per i sistemi di generazione distribuita (genset),

abbattendo le emissioni e migliorando la sostenibilità della filiera.

Il progetto nasce all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia,

dove anni di ricerca su motori a 2 tempi e combustibili alternativi hanno

portato allo sviluppo di una tecnologia compatta, modulare e scalabile.

Il target sono gli integratori di impianti energetici decentralizzati in

ambito industriale, agricolo e civile. La nostra missione è contribuire alla

transizione energetica offrendo un’alternativa concreta e sostenibile ai

motori tradizionali.

E-MAIL

SETTORE

AFFILIAZIONE

Cleantech & Energy

Università di Modena

e Reggio Emilia

BREVETTO

Finalista 2025

Progetto imprenditoriale

OrthoLensAR

La nuova frontiera

dell’ortodonzia: realtà

aumentata e intelligenza

artificiale al servizio del clinico.

OrthoLensAR porta la realtà aumentata nella pratica ortodontica,

guidando il clinico nel posizionamento dei bracket con maggiore precisione

e velocità. La soluzione combina un software CAD con intelligenza

artificiale per la pianificazione digitale e un’app su visore AR che trasferisce

in tempo reale il progetto nella bocca del paziente.

Questo workflow elimina la dipendenza dall’esperienza manuale, riduce i

tempi operativi e i costi nascosti delle procedure tradizionali, migliorando la

qualità del trattamento. Pensato per studi dentistici, catene odontoiatriche

e giovani ortodontisti, il progetto punta a rivoluzionare l’applicazione

dell’apparecchio fisso, aprendo la strada a future estensioni in altre branche

odontoiatriche come protesi, conservativa, endodonzia e chirurgia.

E-MAIL

SETTORE

AFFILIAZIONE

Life Science-MED Tech

Università di Bologna

BREVETTO

pending

Finalista 2025

Progetto imprenditoriale

Plant Post

Plant Post è il primo lampione

urbano vivente e autoalimentato

al mondo, che integra natura

e tecnologia per città sostenibili.

Plant Post è una piattaforma di infrastruttura urbana multifunzionale

che trasforma un semplice lampione in un asset produttivo. Combina

illuminazione sostenibile e autonoma con un giardino verticale, funzionando

anche come hub per la raccolta di dati ambientali (qualità dell’aria, CO2).

Progettato per risolvere problemi come la riduzione degli spazi verdi,

l’inquinamento atmosferico e l’inefficienza energetica, Plant Post offre

un chiaro ritorno sull’investimento attraverso la produzione di energia,

il miglioramento ambientale e la fornitura di dati per una gestione urbana

più intelligente.

WEBSITE

SETTORE

AFFILIAZIONE

http://www.plant-post.com

Cleantech & Energy

Università di Bologna

E-MAIL

BREVETTO

Pending

Finalista 2025

Progetto imprenditoriale

PrecisionEx

PrecisionEx migliora la

medicina personalizzata

in oncologia, identificando

per ogni paziente oncologico

la terapia più efficace.

PrecisionEX nasce dalla necessità di superare i limiti della medicina

di precisione basata esclusivamente sulla genetica, che oggi lascia la

maggioranza dei pazienti oncologici senza reali benefici terapeutici.

La nostra soluzione è una piattaforma che combina screening farmacologico

ex vivo che misura la sensibilità reale delle cellule tumorali a una libreria di

farmaci approvati e sperimentali, integrato con analisi multi-omiche e

algoritmi di intelligenza artificiale per individuare in 7 giorni la terapia più

efficace. Con PrecisionEX vogliamo trasformare la Functional Precision

Oncology, offrendo a medici e pazienti trattamenti personalizzati che

aumentano le chance di sopravvivenza e riducono costi e terapie inutili.

WEBSITE

SETTORE

AFFILIAZIONE

https://labthec.com/about-us/ Life Science – MED Tech

Università di Parma

E-MAIL

BREVETTO

pending

Finalista 2025

Progetto imprenditoriale

RAPCO2

La tecnologia RAPCO2 permette

migliorare la qualità dell’aria

indoor catturando la CO2,

e contestualmente convertirla

in prodotti chimici green.

RAPCO2 nasce dalla scoperta del Dipartimento di Chimica dell’Università

di Bologna, che ha sviluppato un metodo per catturare la CO2 dall’aria

indoor trasformandola in prodotti chimici e carburanti avanzati. La

tecnologia RAPCO2 permette di stoccare energia rinnovabile in forma

stabile e, contestualmente, migliorare la qualità dell’aria indoor garantendo

al cliente un risparmio sulle unità di trattamento aria (UTA). Questo doppio

beneficio rende economicamente conveniente il processo di cattura e

utilizzo della CO2 atmosferica. Il team sta attualmente prototipando due

prodotti commerciali: il BlueLeaf, che mira a catturare la CO2 da piccoli

esercizi commerciali e realtà residenziali, e l’eJungle, che punta alla cattura

e conversione della CO2 da grandi centri commerciali, industrie e grandi

edifici residenziali o commerciali. Questi dispositivi lavoreranno in sinergia

con una facility centralizzata per la conversione e l’upgrading dei prodotti

chimici e carburanti, denominata eRefinery, creata sul modello dell’attuale

impianto di laboratorio operante a Ravenna.

WEBSITE

SETTORE

AFFILIAZIONE

http://www.rapco2.it

Cleantech & Energy

Università di Bologna

E-MAIL

BREVETTO

Pending

Finalista 2025

Progetto imprenditoriale

RedAI

Software as a Service di telemedicina oculare

con AI per supporto alle diagnosi rapido, screening

in farmacia e self-monitoring.

RedAI è una piattaforma di telemedicina oculare che utilizza algoritmi di

computer vision e machine learning per valutare lo stato di salute dell’occhio

a partire da una semplice fotografia. L’app, già sviluppata per smartphone

e web, consente ai pazienti di monitorare i sintomi in autonomia, ai medici

di supportare le diagnosi con dati oggettivi e alle farmacie di offrire test

di screening e prefiltraggio a pagamento. RedAI risponde così alle criticità

del settore oftalmologico, caratterizzato da lunghe liste d’attesa e accesso

limitato alle cure, migliorando la tempestività degli interventi e la continuità

assistenziale. La piattaforma è concepita per evolversi progressivamente,

offrendo soluzioni digitali che rendano la prevenzione e la cura sempre più

accessibili e integrate nella vita quotidiana.

E-MAIL

SETTORE

AFFILIAZIONE

Università di Bologna

BREVETTO

pending

Finalista 2025

Progetto imprenditoriale

Tartufis

Hyphal offre alla tartuficoltura

un sistema innovativo,

sostenibile ed efficiente per

produrre piante micorrizate.

La coltivazione del tartufo inizia con la produzione di piante micorrizate

in vivaio, un processo costoso e poco efficiente. L’inoculo tramite corpi

fruttiferi, infatti, comporta alti costi e rischi di contaminazione da funghi

indesiderati. La tecnologia brevettata Hyphal (Brevetto PAT_463_IT 02

09 2021) introduce un metodo innovativo: l’uso del micelio al posto del

corpo fruttifero, con supporti biodegradabili. Ciò consente per la prima

volta la selezione genetica di cultivar di tartufo, ottenendo esemplari più

grandi, con migliori caratteristiche organolettiche e adattabili a condizioni

pedo-climatiche difficili. I vantaggi includono riduzione dei costi, tempi

di produzione più rapidi, inoculi di qualità e maggiore sostenibilità. Per i

vivaisti significa produttività elevata, minori spese e un prodotto superiore.

WEBSITE

SETTORE

AFFILIAZIONE



Life Science-MED Tech

Università di Bologna

E-MAIL

BREVETTO

Finalista 2025

Progetto imprenditoriale

Wildenose

Servizio di formazione

per binomi uomo-cane

da detection, unendo etologia,

ricerca scientifica e cinofilia.

Il monitoraggio della biodiversità di specie rare, invasive e nocive per

l’agricoltura biologica è spesso poco efficace con conseguenze economiche

ed ecologiche. I cani da detection offrono un metodo efficace, etico e

altamente sensibile, capace di integrare e potenziare i sistemi tradizionali.

Vista la sua efficacia, le solide basi scientifiche e il suo utilizzo a livello

internazionale, Wildnose punta a sviluppare e diffondere questa pratica

in Italia. Formato da un team di ricercatori (con competenze in ambito

naturalistico, etologico e di benessere animale) e conduttori/addestratori

cinofili, Wildnose, si pone come obiettivo di formare un network di binomi sul

territorio per promuovere l’utilizzo dei cani da detection in aziende

biologiche, enti pubblici e associazioni del terzo settore intenti al

monitoraggio faunistico.

WEBSITE

SETTORE

AFFILIAZIONE

https://www.wildnose.org/

Life Science – MED Tech

Università di Parma

E-MAIL