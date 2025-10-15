Close Menu
Codacons su Antitrust Philip Morris

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Wed 15 October 2025 COMUNICATO STAMPA
15 ottobre 2025
ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA SU PHILIP MORRIS ITALIA, CODACONS: CI ASPETTIAMO
MULTA ESEMPLARE
ORA BATTAGLIA SU TUTTE LE PUBBLICITÀ VIETATE A SIGARETTE DI NUOVA
GENERAZIONE CHE MIRANO A COLPIRE I GIOVANI E TRASFORMARLI IN FUMATORI
Bene per il Codacons listruttoria avviata dallAntitrust nei confronti di
Philip Morris Italia per possibile pratica commerciale scorretta nel
promuovere prodotti utilizzando espressioni come “senza fumo”, “un futuro
senza fumo” e/o “prodotti senza fumo”.
Lindagine dellAntitrust accoglie le tante denunce del Codacons che da anni
segnala come le società produttrici stiano realizzando campagne promozionali
sulle sigarette di nuova generazione violando tutte le normative e inducendo
in errore i consumatori  spiega lassociazione – La battaglia del Codacons,
che in passato ha già portato a sanzioni milionarie verso i produttori, si
sposta ora proprio sulle pubblicità ai nuovi prodotti immessi sul mercato
dalle società del tabacco e dirette in particolar modo a colpire i giovani e
trasformarli in fumatori, anche ricorrendo a campagne promozionali
realizzate sui social network e tramite influencer famosi. Pubblicità che,
trattandosi di prodotti da fumo, sono totalmente vietate nel nostro Paese 
ricorda il Codacons.
Ci aspettiamo ora dallAntitrust una multa esemplare nei confronti di Philip
Morris Italia, mentre nei prossimi giorni partirà una nuova azione legale
del Codacons finalizzata proprio a bloccare qualsiasi pubblicità ai prodotti
da fumo di nuovo generazione.

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl