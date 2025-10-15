Codacons su Antitrust Philip Morris

(AGENPARL) – Wed 15 October 2025 COMUNICATO STAMPA
ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA SU PHILIP MORRIS ITALIA, CODACONS: CI ASPETTIAMO
MULTA ESEMPLARE
ORA BATTAGLIA SU TUTTE LE PUBBLICITÀ VIETATE A SIGARETTE DI NUOVA
GENERAZIONE CHE MIRANO A COLPIRE I GIOVANI E TRASFORMARLI IN FUMATORI
Bene per il Codacons listruttoria avviata dallAntitrust nei confronti di
Philip Morris Italia per possibile pratica commerciale scorretta nel
promuovere prodotti utilizzando espressioni come “senza fumo”, “un futuro
senza fumo” e/o “prodotti senza fumo”.
Lindagine dellAntitrust accoglie le tante denunce del Codacons che da anni
segnala come le società produttrici stiano realizzando campagne promozionali
sulle sigarette di nuova generazione violando tutte le normative e inducendo
in errore i consumatori spiega lassociazione – La battaglia del Codacons,
che in passato ha già portato a sanzioni milionarie verso i produttori, si
sposta ora proprio sulle pubblicità ai nuovi prodotti immessi sul mercato
dalle società del tabacco e dirette in particolar modo a colpire i giovani e
trasformarli in fumatori, anche ricorrendo a campagne promozionali
realizzate sui social network e tramite influencer famosi. Pubblicità che,
trattandosi di prodotti da fumo, sono totalmente vietate nel nostro Paese
ricorda il Codacons.
Ci aspettiamo ora dallAntitrust una multa esemplare nei confronti di Philip
Morris Italia, mentre nei prossimi giorni partirà una nuova azione legale
del Codacons finalizzata proprio a bloccare qualsiasi pubblicità ai prodotti
da fumo di nuovo generazione.
