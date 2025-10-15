(AGENPARL) – Wed 15 October 2025 153º Fondazione del Corpo degli Alpini. Zoffili (Lega): “Esempio di sacrificio e tradizione”Roma, 15 ott. – “Gli Alpini, il più antico Corpo di Fanteria da montagna del mondo, non rappresentano soltanto una componente fondamentale dell’Esercito Italiano, ma anche e soprattutto un punto di riferimento per i nostri territori dove continuano a difendere le nostre tradizioni e le nostre montagne e a prestare la propria opera sociale attraverso il prezioso lavoro dei volontari dell’Associazione Nazionale Alpini. W le penne nere!”.Così il deputato Eugenio Zoffili, Capogruppo della Lega Salvini Premier in Commissione Difesa alla Camera dei Deputati e Vicepresidente dell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE nel giorno del 153º anniversario della fondazione del Corpo degli Alpini.Ufficio Stampa Lega Camera