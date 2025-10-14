Verona: Trancassini (FdI), tragedia dolorosa, grazie a Cc e FFOO per servizio a comunità

(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 Verona: Trancassini (FdI), tragedia dolorosa, grazie a Cc e FFOO per
Roma, 14 ott. – «La tragica notizia della morte di tre carabinieri,
avvenuta oggi a Castel D’Azzano, nel Veronese, durante un intervento di
sgombero, lascia sgomenti e profondamente addolorati. In questo momento di
grande sconcerto, desidero esprimere a nome mio e di Fratelli d’Italia del
Lazio, il più profondo cordoglio e la più sentita vicinanza alle famiglie
delle vittime, all’Arma dei Carabinieri e a tutte le Forze dell’Ordine
coinvolte, e rivolgere ai feriti il nostro augurio di pronta guarigione.
Giornate drammatiche come questa ci ricordano quanto alto e prezioso sia il
contributo che le nostre Forze dell’Ordine garantiscono alle comunità ogni
giorno, un servizio coraggioso reso con grande professionalità e per il
quale non smetteremo mai di rispettarle e ringraziarle”.
Lo dichiara in una nota Paolo Trancassini, Questore della Camera, deputato
di Fratelli d’Italia e coordinatore regionale del partito per il Lazio.
