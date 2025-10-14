(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 VERONA, AURORA FLORIDIA (AUT): TRAGEDIA CHE LASCIA SENZA PAROLE
“Quella di stamattina nel veronese è una tragedia enorme, che spezza il fiato e lascia senza parole. Ci ricorda, ancora una volta, quanto sia difficile e rischioso il lavoro di chi ogni giorno è chiamato a garantire legalità e sicurezza. Tutta la mia vicinanza all’Arma, alle famiglie dei Carabinieri che hanno perso la vita, al personale sanitario, ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine rimaste ferite durante l’intervento.”
Così, in una nota, la senatrice dei Verdi – Alto Adige/Südtirol, Aurora Floridia, del Gruppo per le Autonomie.
(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 VERONA, AURORA FLORIDIA (AUT): TRAGEDIA CHE LASCIA SENZA PAROLE