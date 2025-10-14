(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 Udine: Zoffili (Lega), manifestazione indecente mentre Italia piange tre Carabinieri e mondo festeggia pace in Medio Oriente Roma, 14 ott. – “Rimango sconcertato nel vedere che, nel giorno in cui si può finalmente vedere un futuro di pace in Israele ci sia chi sceglie di scendere in piazza non per la pace, ma contro una partita di calcio, solo per scontrarsi con le Forze dell’Ordine. Una manifestazione indecente. Mentre l’Italia piange la tragica scomparsa di tre Carabinieri uccisi a Verona, c’è chi pensa bene di fare polemica per una gara sportiva valida per le qualificazioni ai Mondiali. Quella tra Italia e Israele è prima di tutto una partita di calcio: lo sport deve unire, non dividere. È inaccettabile che venga strumentalizzato così. Guai poi, alla sinistra rappresentata dall’ ex Presidente Boldrini del PD e da Avs, che invece di sperare finalmente in un futuro di pace in Medio Oriente, pensa di soffiare sul fuoco di certi violenti, arrivando persino a chiedere che non si tenga un appuntamento sportivo. È una grave responsabilità politica e morale che non possiamo più ignorare”. Così il deputato comasco della Lega, Eugenio Zoffili, Vicepresidente dell’Assemblea Parlamentare OSCE e Capogruppo della Lega in Commissione Difesa alla Camera dei Deputati.Ufficio Stampa Lega Camera