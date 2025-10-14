Close Menu
Trending
martedì 14 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Udine: Zoffili (Lega), manifestazione indecente mentre Italia piange tre Carabinieri e mondo festeggia pace in Medio Oriente

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 Udine: Zoffili (Lega), manifestazione indecente mentre Italia piange tre Carabinieri e mondo festeggia pace in Medio Oriente Roma, 14 ott. – “Rimango sconcertato nel vedere che, nel giorno in cui si può finalmente vedere un futuro di pace in Israele ci sia chi sceglie di scendere in piazza non per la pace, ma contro una partita di calcio, solo per scontrarsi con le Forze dell’Ordine. Una manifestazione indecente. Mentre l’Italia piange la tragica scomparsa di tre Carabinieri uccisi a Verona, c’è chi pensa bene di fare polemica per una gara sportiva valida per le qualificazioni ai Mondiali. Quella tra Italia e Israele è prima di tutto una partita di calcio: lo sport deve unire, non dividere. È inaccettabile che venga strumentalizzato così. Guai poi, alla sinistra rappresentata dall’ ex Presidente Boldrini del PD e da Avs, che invece di sperare finalmente in un futuro di pace in Medio Oriente, pensa di soffiare sul fuoco di certi violenti, arrivando persino a chiedere che non si tenga un appuntamento sportivo. È una grave responsabilità politica e morale che non possiamo più ignorare”. Così il deputato comasco della Lega, Eugenio Zoffili, Vicepresidente dell’Assemblea Parlamentare OSCE e Capogruppo della Lega in Commissione Difesa alla Camera dei Deputati.Ufficio Stampa Lega Camera

 

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl