martedì 14 Ottobre 2025
Politica Interna

Scuola, Miele (Lega): piace insegnante inclusione, ora al lavoro per ampliare ruolo

Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2025

Roma, 14 ott. – “Abbiamo ascoltato questa mattina in audizione altre associazioni e professionisti che ci confermano l’esigenza di cambiare la denominazione da ‘docente di sostegno’ a ‘insegnante di inclusione’ come la Lega chiede e vuole. Quello che abbiamo visto è che chi si occupa di pedagogia, istruzione, di mondo giovanile e formazione sa che questa proposta di legge è un faro che mette al centro del dibattito non solo un nome, ma la ridefinizione in termini di valorizzazione di un ruolo che è figura chiave educativa all’interno delle scuole e non solo. Sono felice che la nostra proposta sia stata ben accolta da chi ogni giorno si dedica anima e corpo al mondo della scuola, agli insegnanti e ai nostri ragazzi. Ancora più entusiasta di vedere tante richieste di partecipazione alle audizioni in commissione, occasioni di confronto proficuo. Anche grazie ai contributi offerti siamo al lavoro per ampliare la norma, affinché il ruolo degli insegnanti all’inclusione, sia riconosciuto e riconoscibile e si superi definitivamente il rischio di avere insegnanti di serie a A e di serie B e lo stesso per gli alunni. La priorità è garantire a tutti il diritto allo studio”.
Lo dichiara la deputata della Lega e componente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione Giovanna Miele, al termine del secondo ciclo di audizioni alla Camera sulla Pdl a sua prima firma che prevede il cambio di denominazione da docente di sostegno a insegnante di inclusione.
Ufficio stampa Lega Camera

