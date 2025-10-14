(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 RAI, BERRINO (FDI): GIORNALISTA TG3 CHIEDA SCUSA E CHIARISCA
“E’ vergognoso quanto detto in diretta nazionale al Tg3 dal giornalista in diretta da Udine, il suo augurio che l’Italia elimini “almeno sul campo” Israele lascia senza parole. In giornate così, dove tutto il mondo è con il fiato sospeso per una pace raggiunta a fatica, anche grazie al nostro governo, mi chiedo cosa voglia dirci con quell’ “almeno”, come se si augurasse di travalicare i confini calcistici. Mi auguro che il giornalista chieda immediatamente scusa e chiarisca cosa intendesse dire, perché è intollerabile un episodio di così aperto antisemitismo nella vita di tutti i giorni, figurarsi in diretta sulla tv pubblica pagata con i soldi degli italiani”.
Lo scrive in una nota Gianni Berrino, senatore di Fratelli d’Italia e membro della commissione di Vigilanza Rai.
