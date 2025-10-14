(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 PELLEGRINO (FDI): ITALIA RIELETTA AL CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI DELL’ONU
“Voglio esprimere grande soddisfazione per la rielezione dell’Italia al Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, soprattutto se è stata la Nazione più votata nel gruppo dei Paesi Occidentali, per la terza volta consecutiva dopo il primato nelle elezioni alla Commissione Onu per le droghe (2023) e al Consiglio Economico e Sociale (2024). Il nostro è da sempre un impegno profondo per la protezione e la promozione dei diritti umani come pietra miliare della nostra politica interna ed estera e, a mio avviso, non c’è Nazione più pronta di noi a collaborare sulla supervisione delle violazioni e a lavorare per una maggiore tutela dei diritti della persona nel mondo. Questo nuovo mandato auspico che rappresenti un’opportunità per rafforzare le alleanze multilaterali, favorire il dialogo costruttivo e contribuire alla difesa universale della dignità umana”.
Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, capogruppo FdI nella Commissione straordinaria per i Diritti Umani.
