(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 Manovra, Cavandoli (Lega): straordinario che proposte Lega accolte, vince il buonsenso
Roma, 14 ott. – “La prossima sarà una manovra che guarda alle famiglie e alle imprese, che aiuta nei fatti oltre 23 milioni di italiani che vogliono mettersi in regola con il Fisco in maniera sostenibile e senza dover rinunciare a vivere, che sostiene il nostro sistema economico e produttivo grazie anche al contributo prezioso che arriva dalle banche. E’ straordinario vedere che le proposte chieste dalla Lega e su cui abbiamo tanto lavorato siano state accolte. Ha vinto il buonsenso”.
Lo dichiara la deputata della Lega e componente in commissione Finanze Laura Cavandoli.
Ufficio stampa Lega Camera
