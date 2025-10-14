(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 Esplosione Verona, Malan (FdI): profondo dolore per forze dell’ordine coinvolte
“Quanto avvenuto questa mattina nel Veronese è drammatico e ricorda quanto sia importante il ruolo delle forze dell’ordine nella nostra società. Questa mattina hanno, infatti, perso la vita 3 Carabinieri e rimasti feriti altri 25 servitori dello Stato, tra Forze dell’ordine e Vigili del fuoco. La notizia lascia sgomenti e addolorati. Esprimo, quindi, profonda commozione e vicinanza a nome di tutti i senatori di Fratelli d’Italia alle famiglie dei tre Carabinieri che hanno perso la vita e alle loro famiglie, ai colleghi dell’Arma dei Carabinieri e a tutti coloro che oggi piangono la scomparsa di coraggiosi servitori dello Stato e formulo auguri di pronta guarigione ai feriti”.
Così in una nota Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia.
