martedì 14 Ottobre 2025
Elisa Venturini (FI): “Una tragedia inquietante che colpisce tutta la comunità. Sgomento e dolore per i Carabinieri caduti a Castel d’Azzano”

Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 Cordiali saluti
Elisa Venturini ﻿
Elisa Venturini (FI): “Una tragedia inquietante che colpisce tutta la
comunità. Sgomento e dolore per i Carabinieri caduti a Castel d’Azzano”
«Con profondo sgomento apprendo della tragica scomparsa dei tre Carabinieri
caduti a Castel d’Azzano, mentre svolgevano il loro dovere con dedizione,
altruismo e coraggio.
Esprimo le mie più sincere condoglianze alle loro famiglie, ai colleghi e a
tutta l’Arma dei Carabinieri.
Ogni volta che viene toccato un esponente delle Forze dell’Ordine, è
l’intera comunità a esserne ferita: questi uomini e donne rappresentano lo
Stato, la sicurezza, la legalità, e il loro sacrificio ci riguarda tutti.
Siamo in attesa dei risultati completi delle indagini, ma quanto emerge dai
primi rilievi e dalle dichiarazioni del Procuratore della Repubblica di
Verona, Raffaele Tito — che parla di “omicidio premeditato e volontario” e
non esclude l’ipotesi di “strage” — delinea un quadro davvero inquietante.
Le prime ricostruzioni fanno pensare che questa tragedia sia stata
preparata, anche alla luce del fatto che in un precedente sopralluogo per
lo sgombero erano state viste molotov nascoste sul tetto della casa. Tutto
ciò lascia un fortissimo senso di sgomento e di smarrimento in ciascuno di
noi.
Di fronte a un fatto di tale gravità, la nostra vicinanza e il nostro
rispetto vanno a tutte le Forze dell’Ordine che ogni giorno, con coraggio,
affrontano rischi enormi per difendere la sicurezza dei cittadini e i
valori della nostra

