COMUNICATO STAMPA – SCONTRI A UDINE, ZANGRILLO: “PER I VIOLENTI LA CAUSA DELLA PALESTINA SOLO UN PRETESTO”

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 SCONTRI A UDINE, ZANGRILLO: “PER I VIOLENTI LA CAUSA DELLA PALESTINA SOLO UN PRETESTO”
“La causa della Palestina per loro era solo un pretesto, il sospetto ora è un’assoluta certezza. Si professano Pro Pal, ma alla resa dei conti sono solo brigate di violenti, animati dalla furia di calpestare la libertà e i diritti dello Stato democratico. E la violenza è la loro vera bandiera, anche in queste ore, quando il mondo celebra la pace raggiunta tra Israele e Palestina, mentre invece i sempre presunti Pro Pal mettono a ferro e fuoco Udine, gettano nel terrore i suoi abitanti, feriscono agenti di Polizia. Oggi a Udine, prima e durante Italia-Israele, come nelle scorse settimane avevano fatto a Torino, Milano, Roma, in tutta Italia. E alle Forze dell’Ordine che va, in questa terribile giornata, la mia più profonda solidarietà. Ed è a tutti gli italiani che abbiamo il dovere di dare un messaggio, chiaro e inflessibile. È l’impegno di questo Governo, è l’impegno del nostro partito, Forza Italia: non permetteremo mai che la violenza vinca sulla Democrazia”, lo dice il senatore Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione commentando gli incidenti di Udine.
