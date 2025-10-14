(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2025

L’economia aerospaziale è un settore di interesse strategico per l’Italia, in cui il Paese detiene

una posizione di leadership a livello globale, con un fatturato di circa 13,5 miliardi di euro e

una forza lavoro diretta di oltre 50.000 addetti. L’Italia si colloca al 7° posto nel mondo e al 4°

in Europa.

L’Emilia-Romagna ospita un settore aerospaziale ad alta intensità tecnologica e ad alto

contenuto innovativo, seppur di dimensioni più contenute sia rispetto ad altre regioni italiane,

sia ad altri comparti industriali regionali. L’ecosistema regionale è composto da imprese che

operano in progettazione e produzione di componenti strutturali, nel campo dell’avionica e

della sensoristica, di sistemi di propulsione e controllo termico, dei materiali compositi

avanzati. Inoltre, sono varie le imprese che afferiscono, sia per la classificazione ATECO

adottata, sia per la quota principale della produzione ad altri settori specifici (come ad

esempio quello dell’Automotive), ma che hanno progressivamente sviluppato una parte delle

proprie relazioni con il settore dell’Aerospazio.

Considerando sia le imprese che operano al 100% nell’economia aerospaziale, sia quelle che

svolgono solo una parte del proprio business per questo settore (di cui non si conosce al

momento la quota), il settore aerospaziale si compone di 185 imprese, di cui ⅔ afferenti al

comparto industriale e il resto attive nell’ambito del terziario.

Prendendo in considerazione solo le 171 società di capitali con sede in Emilia-Romagna di cui

sono disponibili i bilanci 2023, si contano complessivamente 11,7 mila dipendenti, un

fatturato pari a 2.673 milioni di euro (a valori correnti) e un ammontare di valore aggiunto

poco superiore al miliardo di euro.

Tra queste 37 imprese rientrano nel comparto della fabbricazione di prodotti in metallo, che

occupano 2,6 mila dipendenti (19,2% del totale), per un fatturato pari a 436,5 milioni di euro

(16,3%). La quota di fatturato maggiore deriva dalle 23 imprese del comparto della

fabbricazione di macchinari ed apparecchiature, con 658,3 milioni di euro di ricavi (24,6%) e

2,3 mila dipendenti (20,9%).

Da segnalare anche il comparto della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e

ottica, che si compone di 15 imprese, che occupano 1,9 mila dipendenti (16,1%) e realizzano

un fatturato pari a 445,1 milioni di euro (16,7%), e il comparto della fabbricazione di

autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, che conta 11 imprese, con un fatturato pari a 338,4

milioni di euro (12,7%) e 1,3 mila dipendenti (12,8%). Le altre imprese afferiscono al comparto

della produzione di software e nella consulenza informatica (16 imprese); a quello della

fabbricazione di altri mezzi di trasporto dove rientrano anche aeromobili, veicoli spaziali e

relativi dispositivi (12 imprese); nel comparto della ricerca scientifica e sviluppo (12 imprese);

negli studi di architettura e ingegneria (10 imprese).

Nella Strategia Regionale per la Specializzazione Intelligente (2021-2027) della Regione EmiliaRomagna, l’aerospazio (con i suoi due ambiti: spazio e aeronautica) è stato inserito tra le

filiere ad alto potenziale di crescita, dando vita, già nel 2022, al Forum Strategico per la

promozione della filiera regionale dell’aerospazio, un asset regionale fondamentale per la

promozione e lo sviluppo del settore. Questo macro-ambito, che ha caratteristiche

intrinseche di alta o altissima specializzazione e intensità di conoscenza, nonché di elevata

generazione di valore aggiunto sia diretto che indiretto, è ritenuto strategico a livello

regionale in funzione di molteplici aspetti caratteristici dell’ecosistema:

● presenza di grandi infrastrutture di ricerca (Polo Tecnologico Aeronautico di Forlì,

CICLoPE a Predappio, Tecnopolo Dama di Bologna, Stazione radioastronomica di

Medicina) e strategiche (rete Lepida a banda larga e ultra-larga) e relativi investimenti;

● sistema formativo altamente specializzato e costituito da una “filiera” completa;

● sistema della ricerca e innovazione con attori di eccellenza;

● tessuto imprenditoriale caratterizzato da una elevata vocazione manifatturiera, con

rilevanti competenze sia trasversali che specialistiche, nonchè la presenza di gdl sul

tema aerospazio sia dentro al clust-er MECH che dentro al clust-er Innovate e la

recente nascita di un intercluster dedicato all’aerospazio;

● partecipazione della Regione Emilia-Romagna in programmi multiregionali (Mirror

GovSatCom, Mirror Copernicus, I-Cios nell’ambito del programma strategico Space

Economy) reti nazionali (CTNA) e reti Europee (Nereus), e di attori pubblici e privati in

numerosi progetti finanziati a livello Europeo.

L’area tematica, inoltre, presenta nel suo complesso opportunità che vanno ben oltre i confini

dei temi strettamente connessi con l’aerospazio, con potenziali ricadute delle attività di

ricerca e sviluppo su settori molto diversi (nuovi materiali, scienze della vita, automotive, beni

di largo consumo, ecc.)1.

Nel complesso l’ecosistema regionale dell’aerospazio può essere schematizzato tramite il

seguente schema, suddiviso su più livelli: policy, coordinamento, network, infrastrutture e

industria.

Da segnalare che in seguito alla definizione della S3 21-27 e alla nascita del Forum regionale

aerospazio, sono state attivate molte azioni, che hanno contribuito a definire una strategia

regionale per l’aerospazio. In particolare: l’organizzazione di una serie di missioni

internazionali nel luoghi globali dell’aerospazio (Washington 2022; Houston, Canada,

Giappone 2023; South Korea 2024, Giappone 2025) con un’ampia partecipazione di aziende

regionali; la partecipazione a network nazionali (CTNA) ed europei (Nereus e Copernicus User

Forum); la nascita del consorzio Anser (consorzio di aziende con attività nel settore

aerospazio) e dei gruppi di lavoro nei clust-er MECH e INNOVATE; la definizione di accordi con

l’Aeronautica Militare e con Axiom, nonchè tutta la strategia legata alla gestione dei dati (Data

Valley) che ha forti ricadute anche nel settore aerospaziale.