(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 Agricoltura, De Carlo (Fdi) : “Presentato emendamento a sostegno per la produzione di birra e le giovani attività”
Meno vincoli per la produzione della birra con la revisione di parametri ormai datati: questo il risultato ottenuto con l’emendamento al DdL PMI a firma del senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo e approvato nel pomeriggio di oggi, martedì 14 ottobre, in IX Commissione Senato – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare.
“La norma precedente risaliva ad oltre cinquant’anni fa e portava con sé difficoltà anche burocratiche molto impegnative soprattutto per le tante, piccole realtà artigianali che in questi ultimi anni si sono moltiplicate nella nostra Nazione”, spiega De Carlo. “Con questo emendamento, rivediamo un provvedimento ormai datato, allineandoci anche alle nuove norme europee, e andiamo a sostenere il comparto birraio, eccellenza italiana che sta vivendo un nuovo periodo d’oro anche grazie ai tanti giovani che si stanno impegnando in questo campo, mantenendo sempre alta la qualità e la sicurezza alimentare dei nostri prodotti. Questo Governo ha sempre sostenuto il settore primario, le sue produzione e l’imprenditoria giovanile, e questo provvedimento è un ulteriore segnale in questo senso”.
