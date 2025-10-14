Close Menu
Trending
martedì 14 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Agricoltura, De Carlo (Fdi) : “Presentato emendamento a sostegno per la produzione di birra e le giovani attività”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 Agricoltura, De Carlo (Fdi) : “Presentato emendamento a sostegno per la produzione di birra e le giovani attività”
Meno vincoli per la produzione della birra con la revisione di parametri ormai datati: questo il risultato ottenuto con l’emendamento al DdL PMI a firma del senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo e approvato nel pomeriggio di oggi, martedì 14 ottobre, in IX Commissione Senato – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare.
“La norma precedente risaliva ad oltre cinquant’anni fa e portava con sé difficoltà anche burocratiche molto impegnative soprattutto per le tante, piccole realtà artigianali che in questi ultimi anni si sono moltiplicate nella nostra Nazione”, spiega De Carlo. “Con questo emendamento, rivediamo un provvedimento ormai datato, allineandoci anche alle nuove norme europee, e andiamo a sostenere il comparto birraio, eccellenza italiana che sta vivendo un nuovo periodo d’oro anche grazie ai tanti giovani che si stanno impegnando in questo campo, mantenendo sempre alta la qualità e la sicurezza alimentare dei nostri prodotti. Questo Governo ha sempre sostenuto il settore primario, le sue produzione e l’imprenditoria giovanile, e questo provvedimento è un ulteriore segnale in questo senso”.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl