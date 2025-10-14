8 novembre, Verona | FORUM SCUOLE PER UN’EDUCAZIONE NONVIOLENTA | 2a edizione

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 Buongiorno.

Si avvicina la* 2a edizione *del* “Forum Scuole per un’educazione

nonviolenta”* che si svolgerà a *Verona*,* sabato 8 novembre*.

*-> **Dieci aree tematiche* su cui confrontarsi e lavorare insieme

-> In apertura la *l**ectio magistralis* del *Prof*. *Alberto Oliverio* –

tra i maggiori studiosi di psicobiologia e neuroscienze – su come

l’approccio nonviolento agisce nella formazione della psiche e del cervello

dei bambini.

Qui *comunicato stampa e immagini:*

https://drive.google.com/drive/folders/1cXTzv7v5l2E2D5GyyymqnprPaQfSezk-?usp=drive_link

Grazie per quello che potrete fare per dare notizia di questa

iniziativa (le iscrizioni scadono il 2 novembre).

Buona giornata, a disposizione e a presto.

Chiara

*Ufficio stampa Polo Europeo della Conoscenza *

*Sabato 8 novembre 2025 | dalle 9 alle 18.30 | Verona*

*SCUOLE PER UN’EDUCAZIONE NONVIOLENTA*

*LA SECONDA EDIZIONE DEL FORUM A VERONA *

*La scuola può e deve svolgere un ruolo decisivo nell’educazione alla pace

e alla nonviolenza per contrastare, in particolare in questo momento

storico, la crescente deriva violenta e autoritaria della nostra società e

preservare la democrazia*

*Partecipazione gratuita con iscrizione entro il 2 novembre fino ad

esaurimento posti:*



[image: Forum Nonviolenza_collage.png]

Verona, 14 ottobre 2025

*Una giornata di confronto e di scambio pratico su come praticare la pace e

la nonviolenza a scuola e favorire esperienze relazionali nonviolente nella

quotidianità scolastica. *Forti della grande partecipazione di docenti,

educatori e operatori alla prima edizione svoltasi a Milano, il *Forum

Nazionale Scuole per un’Educazione Nonviolenta* fa tappa quest’anno a

*Verona*, *sabato 8 novembre* presso l’Istituto Comprensivo

06 Chievo-Bassona-Borgo Nuovo.

*IL FORUM SCUOLE PER UN’EDUCAZIONE NONVIOLENTA*

Organizzato da Rete *ED.UMA.NA*, Polo Europeo

della Conoscenza -che finanzia l’iniziativa

nell’ambito delle attività del progetto Europeo Horizon Europe Let’s Care

-, Scuole che promuovono Salute

,

Osservatorio contro la Militarizzazione delle Scuole e dell’Università

,

l’IC Nazario/Rinascita/Livi e con il

patrocinio del Comune di Verona, il Forum Nazionale Scuole per

un’Educazione Nonviolenta riunisce reti scolastiche, scuole, docenti,

dirigenti e istituzioni educative che credono in una scuola pubblica,

democratica e orientata alla pace: *una scuola che coltiva relazioni

nonviolente e riparative, valorizza l’interconnessione, promuove il

benessere collettivo, rigetta militarizzazione e autoritarismo e si fonda

su pratiche inclusive e sostenibili*, in linea con gli obiettivi

dell’Agenda ONU, dell’UNESCO e della Costituzione Italiana.

Il Forum è anche uno *spazio permanente di lavoro cui partecipano docenti,

educatrici* *e educatori* di tutta Italia che, durante l’anno, si

incontrano e confrontano ‘online’; l’incontro nazionale annuale – che si

svolge ogni volta in città diverse – è l’occasione di lavorare

‘fisicamente’ insieme, conoscersi e aprirsi a sempre più operatori del

settore scuola interessati a capire come poter mettere in pratica

l’educazione nonviolenta nelle loro classi e situazioni educative.

*I TEMI DI DISCUSSIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL FORUM*

*I lavori della giornata ruotano attorno alla consapevolezza che nella

scuola di oggi ancora troppo spesso le relazioni sono sofferenti, generate

da una comunicazione prevaricante – io vinco e tu perdi – invece che da **una

comunicazione relazionale dialogica che sia costruttiva per tutte le parti.*

I partecipanti che si iscriveranno – personale di istituzioni educative

come scuole pubbliche, paritarie, associazioni educative, cooperative,

operatori nel settore dell’educazione – potranno scegliere a quali tavoli

partecipare tra le *dieci aree tematiche* individuate dai gruppi di ricerca:

*1)* Analisi critica della violenza implicita nella scuola; *2)* Attività

per gestire i conflitti e le relazioni; *3)* Educazione civica e percorsi

di cittadinanza partecipata; *4)* Ho letto un libro… ho visto un film… ho

sentito una canzone…; *5)* La natura e l’ambiente come percorso

nonviolento; *6)* La nonviolenza ha a che fare con la salute; *7)*

Laboratori espressivi per la nonviolenza: arte, corpo, musica; *8)* Pace e

nonviolenza nei contenuti delle discipline; *9)* Quale contrasto alla

militarizzazione della scuola?; *10)* Trasformare la classe in uno spazio,

anche fisico, di dialogo.

*L’ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA*

La giornata si aprirà con il saluto di *Elisa la Paglia* – Assessora con

delega a Politiche educative e scolastiche, Biblioteche, Edilizia

scolastica, Salute e servizi di prossimità del Comune di Verona, la

presentazione del Forum da parte del comitato promotore e l’attesa *lectio

magistralis* del *Prof*. *Alberto Oliverio* – tra i maggiori studiosi di

psicobiologia e neuroscienze – su come l’approccio nonviolento agisce nella

formazione della psiche e del cervello dei bambini.

A seguire i partecipanti, *suddivisi in* *tavoli di lavoro e di discussione

tematici* a seconda delle preferenze espresse all’atto dell’iscrizione, si

confronteranno sulle diverse tematiche condividendo pratiche in atto e

progetti per il futuro e, attraverso *simulazioni pratiche*, *laboratori*,

*workshop* potranno sperimentare anche prassi già adottate in altre realtà

e proporre nuove riflessioni e attività.

La modalità di lavoro orizzontale e inclusiva del Forum, dove ogni

partecipante è co-protagonista, consente di sperimentare un *metodo

generativo*: lo scopo del Forum è infatti *alimentare una biblioteca

digitale condivisa* con materiali pratici, prassi, schede, link, proposte

operative per praticare l’educazione nonviolenta, realizzati in modo da

essere immediatamente fruibili da ogni docente autonomamente nelle proprie

classi (presto scaricabili sul sito del Forum).

Commenta *Annabella Coiro, co-fondatrice della rete EDUMANA, ente promotore

del Forum*: “*Il Forum è uno spazio in crescita che vede nell’appuntamento

nazionale annuale in presenza, il momento che segue e precede gli incontri

territoriali e online di tutti i gruppi di docenti. Nasce in risposta alle

sempre maggiori istanze che arrivano da docenti e personale educativo con

l’obiettivo di costruire una voce collettiva della scuola pubblica per

educare e educarsi con la nonviolenza*”.

*”La scuola è un microcosmo della società, capace di riflettere e

trasformare dinamiche sociali più ampie – *conclude *Stefano Cobello*,

*coordinatore

del Polo Europeo della Conoscenza.** Una scuola che insegna a gestire i

conflitti è una scuola dove la collaborazione, l’ascolto e il rispetto

delle identità e potenzialità personali diventano un elemento

cardine dell’educazione per prevenire le varie forme di violenza e di

autoritarismo e costruire un futuro migliore per tutte e tutti”.*

*COME PARTECIPARE*

*Partecipazione:* gratuita, previa iscrizione entro il 2 novembre fino ad

esaurimento posti

*Informazioni e programma: *



La giornata costituisce *iniziativa di formazione* *ai sensi della

Direttiva n. 170 del 2016*. I docenti partecipanti hanno diritto

all’esonero dal servizio e all’attestato di partecipazione.