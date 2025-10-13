Close Menu
Trending
lunedì 13 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

PEREGO (DIFESA): PARTECIPAZIONE ALLA TERZA EDIZIONE DEI DIALOGHI ITALIA-FRANCIA

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Mon 13 October 2025 PEREGO (DIFESA): PARTECIPAZIONE ALLA TERZA EDIZIONE DEI DIALOGHI ITALIA-FRANCIA
Roma, 13 ottobre – “Italia e Francia condividono la visione comune di costruire una difesa europea più solida, tecnologicamente avanzata e capace di rispondere con unità e credibilità alle sfide globali. Le sinergie industriali e strategiche tra i nostri due Paesi rappresentano la chiave per rafforzare l’autonomia e la competitività dell’intero continente e, di conseguenza, quella dell’intera Alleanza Atlantica.” così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago, intervenendo su delega del Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto, alla terza edizione dei “Dialoghi Italia-Francia: Difesa e Trattato del Quirinale”, organizzata da IREFI.
“Viviamo in un’epoca segnata da un profondo mutamento degli equilibri geopolitici.” ha sottolineato Perego “Conflitti dalla natura sempre più ibrida si estendono oltre i domini tradizionali, coinvolgendo anche spazio, cyber e dimensioni come quella cognitiva. Queste sfide impongono un inevitabile salto di qualità nella cooperazione europea che non si può più rimandare.”
“Rafforzare la cooperazione internazionale” ha concluso “significa sviluppare un pilastro europeo dell’innovazione, della sicurezza e delle capacità produttive dell’industria della difesa. Italia e Francia, insieme, possono contribuire alla costruzione di difesa europea fondata su interoperabilità, innovazione e visione strategica comune mantenendo la supremazia tecnologica sui nostri competitor. È questa la sfida del nostro tempo. Trasformare la cooperazione in capacità.”
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl