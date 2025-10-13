(AGENPARL) – Mon 13 October 2025 PEREGO (DIFESA): PARTECIPAZIONE ALLA TERZA EDIZIONE DEI DIALOGHI ITALIA-FRANCIA
Roma, 13 ottobre – “Italia e Francia condividono la visione comune di costruire una difesa europea più solida, tecnologicamente avanzata e capace di rispondere con unità e credibilità alle sfide globali. Le sinergie industriali e strategiche tra i nostri due Paesi rappresentano la chiave per rafforzare l’autonomia e la competitività dell’intero continente e, di conseguenza, quella dell’intera Alleanza Atlantica.” così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago, intervenendo su delega del Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto, alla terza edizione dei “Dialoghi Italia-Francia: Difesa e Trattato del Quirinale”, organizzata da IREFI.
“Viviamo in un’epoca segnata da un profondo mutamento degli equilibri geopolitici.” ha sottolineato Perego “Conflitti dalla natura sempre più ibrida si estendono oltre i domini tradizionali, coinvolgendo anche spazio, cyber e dimensioni come quella cognitiva. Queste sfide impongono un inevitabile salto di qualità nella cooperazione europea che non si può più rimandare.”
“Rafforzare la cooperazione internazionale” ha concluso “significa sviluppare un pilastro europeo dell’innovazione, della sicurezza e delle capacità produttive dell’industria della difesa. Italia e Francia, insieme, possono contribuire alla costruzione di difesa europea fondata su interoperabilità, innovazione e visione strategica comune mantenendo la supremazia tecnologica sui nostri competitor. È questa la sfida del nostro tempo. Trasformare la cooperazione in capacità.”
