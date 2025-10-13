Close Menu
lunedì 13 Ottobre 2025
M.O. Sisler-Truppo (FdI): A Milano non c’è più una maggioranza 

(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2025

“Dall’urbanistica alla geopolitica, la sinistra che governa Milano è completamente spaccata. È evidente che a Palazzo Marino non c’è più una maggioranza. Anzi, rispetto alla questione stadio la frattura è ancora più profonda, perché questa volta si sono divisi a metà. Nel corso della votazione sulla revoca del gemellaggio con Tel Aviv, la settimana scorsa, è caduto il numero legale, e oggi la proposta è stata definitivamente bocciata. Nel frattempo, fuori dal Palazzo, c’è una grande manifestazione e una parte della stessa maggioranza prova ancora a trattare soluzioni alternative”.
Lo dichiara Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Milano.
“A Milano la sinistra è spaccata, incapace di trovare una linea chiara e coerente persino su temi proposti da loro stessi. Nel frattempo – mentre curiosamente molti esponenti del centrosinistra tacciono o ancora faticano a condannare apertamente Hamas o a esprimere parole di sostegno per il popolo israeliano, forse per accarezzare la pancia delle piazze Propal — il presidente Giorgia Meloni rappresenta l’Italia alla firma dell’accordo di pace per Gaza, portando la nostra Nazione al centro dei tavoli internazionali”.
Così il senatore Sandro Sisler di Fratelli d’Italia, vicepresidente della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

