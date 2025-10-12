Close Menu
Xylella. Ricchiuti (FdI): Atto di responsabilità del ministro Lollobrigida

(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2025

Xylella. Ricchiuti (FdI): Atto di responsabilità del ministro Lollobrigida
“In merito alle dichiarazioni dell’assessore regionale all’Agricoltura della Puglia, Donato Pentassuglia, che ha contestato la nomina di un commissario straordinario per l’emergenza Xylella da parte del ministro Francesco Lollobrigida, è doveroso ristabilire alcuni punti fondamentali. La decisione del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste non rappresenta una delegittimazione delle competenze regionali, ma una risposta concreta e urgente a una crisi fitosanitaria che da oltre un decennio colpisce il patrimonio olivicolo pugliese, con danni economici, ambientali e culturali incalcolabili. La nomina di un commissario straordinario è prevista dalla legge e si rende necessaria quando le misure ordinarie non hanno prodotto risultati sufficienti. È un atto di responsabilità verso il territorio, non una sottrazione di potere. Il ministro Lollobrigida ha dimostrato attenzione e volontà di intervenire con strumenti straordinari, laddove l’inerzia e la frammentazione degli interventi hanno rallentato la lotta al batterio. Non va dimenticato che, secondo dati ufficiali, una parte significativa delle risorse stanziate negli anni per contrastare la Xylella non è stata spesa. Questo dato, da solo, giustifica la necessità di un cambio di passo. Chi oggi si oppone a questa scelta dovrebbe interrogarsi su cosa sia stato fatto negli ultimi anni e su cosa non ha funzionato. La difesa dell’autonomia regionale non può tradursi in una difesa dell’immobilismo. Il tempo delle polemiche è finito: servono azioni coordinate, rapide e incisive. Il Ministero non ha mai escluso il dialogo con la Regione Puglia, ma ha il dovere di agire quando l’interesse nazionale lo impone. La tutela del paesaggio, dell’agricoltura e della dignità dei territori colpiti dalla Xylella non può essere subordinata a logiche di parte”.
Lo dichiara il viceresponsabile nazionale del Dipartimento Imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia, Lino Ricchiuti.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

