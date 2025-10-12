(AGENPARL) – Sun 12 October 2025 Shoah: Ruotolo (PD), Roccella ha superato ogni limite, tenta di riscrivere
la storia
“La ministra Roccella ha superato ogni limite. Le sue parole sulle gite
scolastiche ad Auschwitz rappresentano un grave tentativo di riscrivere la
storia e di rovesciare le responsabilità.
Secondo la ministra, quelle visite non sarebbero servite a ricordare lo
sterminio degli ebrei ma soltanto a “collocare l’antisemitismo nel
fascismo”, quasi a trasformare l’antifascismo in un problema. Una tesi
inaccettabile.
Auschwitz resta il simbolo più tragico della complicità tra nazismo e
fascismo nello sterminio del popolo ebraico. Mettere in dubbio il valore
della memoria significa svilire la Shoah e insultare le vittime. Come ha
sottolineato Liliana Segre, “la formazione dei nostri figli e nipoti deve
partire dalla conoscenza della storia: la memoria della verità storica fa
male solo a chi conserva scheletri negli armadi”.
L’antisemitismo va combattuto ovunque e sempre, ma non si può assolvere il
fascismo cancellandone le colpe storiche. La memoria di Auschwitz non si
tocca: è patrimonio universale di democrazia e civiltà”.
Così in una nota Sandro Ruotolo, responsabile Memoria nella segreteria
nazionale del PD ed europarlamentare.
Roma, 12 ottobre 2025
