Close Menu
Trending
domenica 12 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Shoah: Ruotolo (PD), Roccella ha superato ogni limite, tenta di riscrivere la storia

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sun 12 October 2025 Shoah: Ruotolo (PD), Roccella ha superato ogni limite, tenta di riscrivere
la storia
“La ministra Roccella ha superato ogni limite. Le sue parole sulle gite
scolastiche ad Auschwitz rappresentano un grave tentativo di riscrivere la
storia e di rovesciare le responsabilità.
Secondo la ministra, quelle visite non sarebbero servite a ricordare lo
sterminio degli ebrei ma soltanto a “collocare l’antisemitismo nel
fascismo”, quasi a trasformare l’antifascismo in un problema. Una tesi
inaccettabile.
Auschwitz resta il simbolo più tragico della complicità tra nazismo e
fascismo nello sterminio del popolo ebraico. Mettere in dubbio il valore
della memoria significa svilire la Shoah e insultare le vittime. Come ha
sottolineato Liliana Segre, “la formazione dei nostri figli e nipoti deve
partire dalla conoscenza della storia: la memoria della verità storica fa
male solo a chi conserva scheletri negli armadi”.
L’antisemitismo va combattuto ovunque e sempre, ma non si può assolvere il
fascismo cancellandone le colpe storiche. La memoria di Auschwitz non si
tocca: è patrimonio universale di democrazia e civiltà”.
Così in una nota Sandro Ruotolo, responsabile Memoria nella segreteria
nazionale del PD ed europarlamentare.
Roma, 12 ottobre 2025
Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl