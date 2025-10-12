(AGENPARL) – Sun 12 October 2025 Donna violentata a Napoli, Nappi (Lega): basta immobilismo, Comune faccia
la sua parte per sicurezza
“Quanto accaduto a Napoli nelle scorse ore conferma l’emergenza che
denunciamo da sempre per alcune aree della città, dove il degrado e
l’abbandono continui, favoriti dall’immobilismo del Comune e dal finto
buonismo della sinistra, hanno creato zone controllate interamente da
extracomunitari irregolari che si macchiano di crimini orrendi. Un sentito
ringraziamento ai cittadini intervenuti in soccorso della donna e alle
forze dell’ordine che hanno assicurato alla giustizia l’autore di questo
atto ignobile. Solidarietà e vicinanza alla donna vittima di violenza”. Lo
dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e
vice coordinatore del partito in Campania.
