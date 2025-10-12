Close Menu
Trending
domenica 12 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Donna violentata a Napoli, Nappi (Lega): basta immobilismo, Comune faccia la sua parte per sicurezza 

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sun 12 October 2025 Donna violentata a Napoli, Nappi (Lega): basta immobilismo, Comune faccia
la sua parte per sicurezza
“Quanto accaduto a Napoli nelle scorse ore conferma l’emergenza che
denunciamo da sempre per alcune aree della città, dove il degrado e
l’abbandono continui, favoriti dall’immobilismo del Comune e dal finto
buonismo della sinistra, hanno creato zone controllate interamente da
extracomunitari irregolari che si macchiano di crimini orrendi. Un sentito
ringraziamento ai cittadini intervenuti in soccorso della donna e alle
forze dell’ordine che hanno assicurato alla giustizia l’autore di questo
atto ignobile. Solidarietà e vicinanza alla donna vittima di violenza”. Lo
dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e
vice coordinatore del partito in Campania.
Prof. Avv. Severino Nappi
Capogruppo Lega Consiglio regionale della Campania
Componente Consiglio Federale Lega
Vice Coordinatore Lega Campania
Ufficio Stampa

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl