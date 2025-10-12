(AGENPARL) – Sun 12 October 2025 Campania. Cosenza (FdI): Sollevazione a tutela dignità dopo parole Albanese sia corale
“I napoletani sono un popolo che desidera dare prova delle proprie qualità e capacità che storicamente gli vengono riconosciute ed è necessario invertire la rotta politica che li ha privati delle condizioni necessarie per uno sviluppo virtuoso basato innanzitutto sul riconoscimento della dignità della persona che si fonda sul lavoro. L’inversione di rotta al Sud è già emersa grazie alle politiche del governo Meloni ed è necessario completarla con un cambiamento radicale in regione Campania per rialzarsi e tornare grandi. Quanto alle parole di Francesca Albanese che invece alimentano i soliti luoghi comuni, mi aspetto che la sollevazione a tutela della dignità dei campani sia corale e devo dire che stride l’assenza della presa di distanze del candidato di sinistra alla presidenza della Regione Campania Roberto Fico”.
Così in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Giulia Cosenza.
