(AGENPARL) – Sat 11 October 2025 UNIVERSITÀ’: GIOVANI FI, BENE MINISTRO BERNINI, OCCUPAZIONI VIOLANO DIRITTO ALLO STUDIO
“Fa bene il ministro Anna Maria Bernini a scrivere una lettera a tutti i rettori italiani contro le continue occupazioni nelle università. Manifestare ed esprimere le proprie opinioni è un diritto sacrosanto, ma non può mai trasformarsi in un abuso che limita la libertà della maggioranza degli studenti. Le occupazioni infatti impediscono a migliaia di giovani la possibilità di frequentare le lezioni e sostenere gli esami, violando di fatto il diritto allo studio. L’università deve restare un luogo di confronto, non di imposizione. Siamo al fianco del ministro Bernini in questa battaglia di civiltà, a difesa della libertà e della legalità. Studiare non può diventare un atto di coraggio. Forza Italia continuerà a battersi perché in ogni ateneo prevalgano il rispetto e il merito. Tenendo a debita distanza ogni forma di violenza e prevaricazione”. Lo dichiarano in una nota congiunta Simone Leoni, segretario nazionale di Forza Italia Giovani e Filippo Rizzuto, commissario di Studenti per le Libertà.
