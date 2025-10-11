(AGENPARL) – Sat 11 October 2025 PESCA. GATTA (FI): FORZA ITALIA SOSTIENE COMPARTO PRODUTTIVO PRIMARIO
“Sostenere un comparto produttivo primario come quello della pesca è uno degli obiettivi di Forza Italia. Chi produce e crea lavoro in un settore fondamentale per il nostro Paese ha bisogno di misure concrete. Martedì prossimo alle 15, nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto a Roma, discuteremo del futuro della pesca sostenibile. Una sostenibilità che non può essere solo ambientale, ma anche sociale ed economica. Dare ossigeno, con interventi mirati, a chi opera in una realtà che incide notevolmente sul prodotto interno lordo della nazione, deve essere una delle priorità della nostra azione politica. Pronti all’ascolto di chi i problemi li vive quotidianamente, prima di deliberare”. Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia, Giandiego Gatta, intervenendo a Superpartes su Canale5.
