(AGENPARL) – Sat 11 October 2025 Governo. Mieli (FdI): Se D’Alema critica significa che lavora bene
“D’Alema afferma che il governo Meloni rappresenta l’immobilismo assoluto. Evidentemente lui vive a Pechino, dove non arrivano le notizie se non quelle filtrate dal partito, perché numeri e consenso dei cittadini italiani dimostrano che questo Esecutivo è tutt’altro che immobile e sta ridando slancio al Paese. Consiglierei piuttosto a D’Alema di pensare al ‘magico mondo di Elly’, dove ci si astiene sul piano di pace in Medio Oriente. Comunque, le sue critiche sono la migliore dimostrazione che il governo Meloni sta lavorando bene”.
Così in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Ester Mieli.
