(AGENPARL) – Sat 11 October 2025 Famiglia, Berrino (FdI): 100% dei bambini è figlio di un uomo e di una donna
“La Corte europea dei diritti dell’uomo, in una recente sentenza, conferma quanto Fratelli d’Italia afferma da tempo: esiste un concetto di legge naturale secondo cui il 100% dei bambini è figlio di un uomo e di una donna. Non esistono due madri. Non esistono due padri. È la realtà della vita e non si tratta di una questione ideologica. Quanto deciso dalla Cedu è anche un passo in avanti decisivo contro la mercificazione della donna e del bambino e contro maternità surrogata. La Cedu poi smentisce clamorosamente la Corte Costituzionale italiana che aveva spalancato le porte al riconoscimento della cosiddetta madre intenzionale. Una decisione pericolosa che trasformerebbe la famiglia naturale in qualcosa modificabile a piacimento, troppo spesso con eccessiva superficialità”.
Lo scrive in una nota Gianni Berrino, senatore di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Giustizia a Palazzo Madama.
