Close Menu
Trending
sabato 11 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Famiglia, Berrino (FdI): 100% dei bambini è figlio di un uomo e di una donna

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sat 11 October 2025 Famiglia, Berrino (FdI): 100% dei bambini è figlio di un uomo e di una donna
“La Corte europea dei diritti dell’uomo, in una recente sentenza, conferma quanto Fratelli d’Italia afferma da tempo: esiste un concetto di legge naturale secondo cui il 100% dei bambini è figlio di un uomo e di una donna. Non esistono due madri. Non esistono due padri. È la realtà della vita e non si tratta di una questione ideologica. Quanto deciso dalla Cedu è anche un passo in avanti decisivo contro la mercificazione della donna e del bambino e contro maternità surrogata. La Cedu poi smentisce clamorosamente la Corte Costituzionale italiana che aveva spalancato le porte al riconoscimento della cosiddetta madre intenzionale. Una decisione pericolosa che trasformerebbe la famiglia naturale in qualcosa modificabile a piacimento, troppo spesso con eccessiva superficialità”.
Lo scrive in una nota Gianni Berrino, senatore di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Giustizia a Palazzo Madama.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl