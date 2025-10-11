Carmelo Calì è il nuovo presidente nazionale di Confconsumatori

Close Menu
sabato 11 Ottobre 2025
Logo (AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sat 11 October 2025 COMUNICATO STAMPA
Confconsumatori, Carmelo Calì è il nuovo presidente nazionale
“La tutela dei diritti dei consumatori non va in vacanza
e deve rispondere alle vecchie e nuove domande ”
Parma, 11 ottobre 2025 – Confconsumatori ha rinnovato i propri vertici nell’assemblea nazionale di questa mattina, sabato 11 ottobre 2025. Un passaggio di testimone che conferma e consolida il percorso dell’associazione nata nel 1976 a Parma e ora presente con oltre centoventi sedi in tutta Italia. Mara Colla, presidente onorario dal 2022 e anima della Confconsumatori da sempre, ha stretto la mano al nuovo presidente nazionale eletto all’unanimità dai circa 100 delegati: Carmelo Calì, già vicepresidente nazionale e presidente di Confconsumatori Sicilia. “La tutela dei diritti dei consumatori non va in vacanza – ha dichiarato – e deve rispondere alle vecchie e nuove domande ”.
IL DIRETTIVO RINNOVATO – Anche il Consiglio direttivo nazionale, oltre alle conferme, si è arricchito di nuovi volti. Sono stati eletti infatti Carmen Agnello (presidente di Confconsumatori Messina), Sara Bitetti (responsabile nazionale Relazioni esterne e istituzionali, ora eletta vicepresidente), Barbara D’Agostino (presidente di Confconsumatori Lazio), Emanuela Ferri (presidente di Confconsumatori Bologna), Alessandro Palumbo (presidente di Confconsumatori Lombardia), Giorgio Paolini (vicepresidente di Confconsumatori Lucca), Antonio Pinto (presidente di Confconsumatori Puglia). Continuerà a far parte del consiglio la presidente onoraria Mara Colla. “La nostra associazione – ha dichiarato Mara Colla – prosegue il proprio cammino nel solco segnato dalla nostra cinquantennale storia. I nuovi dirigenti continueranno a unire le nostre migliori energie, tra volontari, sportellisti e consulenti, per informare, affiancare, includere e assistere i cittadini, dando risposta ai bisogni e alle speranze che esprimono».

