(AGENPARL) – Sat 11 October 2025 Campania. Ferrante (Fi), Occasione storica di voltare pagina, saremo valore aggiunto
“Forza Italia in Campania sta raccogliendo le adesioni di tantissimi esponenti politici, simpatizzanti ed elettori che lasciano la coalizione di centrosinistra, ormai sempre più a sinistra, per convergere nell’unico vero centro. I cittadini chiedono discontinuità: la Campania ha bisogno di ripartire investendo sulle forze produttive, sulla sanità, sul turismo e su infrastrutture efficienti che sono la leva dello sviluppo economico, ma anche uno strumento imprescindibile di coesione, modernizzazione e competitività per i territori, soprattutto quelli interni”. Lo ha detto il deputato campano di Forza Italia e Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, intervenendo a due eventi elettorali a Salerno e Battipaglia.
“Dalla provincia di Salerno – ha aggiunto – possiamo già intravedere le opportunità che una seria politica di sviluppo infrastrutturale può creare. Il nodo ferroviario di Battipaglia verrà adeguato per accogliere l’alta velocità, il traffico merci e gli interscambi regionali: un grande hub tra mobilità locale e lunga percorrenza, cerniera strategica tra l’alta velocità Salerno-Reggio Calabria, la linea storica Battipaglia – Praja che sarà potenziata con caratteristiche di alta velocità e la direttrice Taranto – Battipaglia, su cui stiamo attuando interventi di velocizzazione. Anche Salerno è protagonista di importanti investimenti, dalla metropolitana all’aeroporto che ho fortemente voluto intitolare al Cilento, che dimostra come la Campania possa voltare pagina, aprendo finalmente le porte a una nuova stagione di crescita che solo il centrodestra può garantire. Il nostro movimento avrà un ruolo determinante per la vittoria: Forza Italia è il partito dei moderati, capace di raccogliere i consensi di chi non si identifica in una sinistra sempre più radicalizzata e priva di visione politica. Siamo il centro della coalizione, ormai stabilmente la seconda forza a livello nazionale e una comunità politica straordinariamente viva e vitale. Con le nostre proposte politiche vincenti, un’ineguagliabile capacità di mobilitazione e dei candidati altamente competitivi, saremo ancora una volta il valore aggiunto che – ha concluso Ferrante – garantirà il ritorno del centrodestra alla guida della Campania”.
