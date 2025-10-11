Close Menu
domenica 12 Ottobre 2025
Politica Interna

​Barbera(PRC): “Mentana umilia i palestinesi​. Quelle parole sono inaccettabili”

11 Ottobre 2025
(AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sat 11 October 2025 Barbera(PRC): “Mentana umilia i palestinesi. Quelle parole sono
inaccettabili”
“Le parole pronunciate da Enrico Mentana, che ha paragonato i palestinesi
in marcia verso Gaza a “una vera e propria transumanza”, sono semplicemente
vergognose. Un linguaggio disumanizzante, intriso di colonialismo, che non
può trovare alcuna giustificazione nel dibattito pubblico, tanto meno da
parte di chi dirige un telegiornale nazionale.
Non è solo una caduta di stile: è un insulto alla dignità di un popolo
oppresso, che da decenni subisce occupazione, apartheid e bombardamenti.
Mentana non ha solo offeso i palestinesi, ha offeso chiunque creda nei
diritti umani e nella giustizia.
Chiediamo che Mentana si assuma la responsabilità di quanto detto chiedendo
immediatamente scusa ai palestinesi e ai telespettatori e che la direzione
de La7 prenda posizione. Il giornalismo non può essere complice della
disumanizzazione. La solidarietà con il popolo palestinese non è solo un
dovere morale, è una necessità politica.”
Lo dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione Nazionale di
Rifondazione Comunista.

