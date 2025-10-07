(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 TOSCANA, CAMPIONE (FDI): ARANCIA MECCANICA A CARRARA, RINGRAZIATE LA COPPIA ARRIGHI-GIANI
«La città di Carrara ha registrato l’ennesimo grave episodio di violenza criminale. Sabato notte a Marina di Carrara uno studente universitario di 21 anni è stato vittima di un’aggressione da Arancia meccanica da parte di quattro persone, che secondo le testimonianze parlavano arabo. Il ragazzo, come ha raccontato la madre ai quotidiani locali, è stato colpito con calci, pugni e ginocchiate alla testa, ricoverato al pronto soccorso con il setto nasale rotto in più punti ed è salvo per miracolo. Un brutale pestaggio avvenuto in una zona della città che ormai è regno di spacciatori, senza tetto e immigrati irregolari, nell’inerzia più totale della giunta Pd della sindaca Arrighi. Un altro esempio di inclusione e di integrazione nella Toscana del governatore Giani. Faranno bene a ricordarlo domenica e lunedì prossimi gli elettori che andranno al voto e che hanno l’occasione per cambiare rotta, votando il candidato del centrodestra Alessandro Tomasi».
Lo dichiara Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia eletta in Toscana.
