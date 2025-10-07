Close Menu
Scuola, Bucalo (FdI): governo Meloni valorizza il talento dei nostri studenti

Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 Scuola, Bucalo (FdI): governo Meloni valorizza il talento dei nostri studenti
“Oggi votiamo un provvedimento che rappresenta un passo avanti importante per il nostro sistema educativo e che introduce una delega al governo per costruire una cornice normativa solida, in grado di riconoscere precocemente gli studenti ad alto potenziale cognitivo, paradossalmente, quegli studenti spesso tra i più fragili nella scuola italiana. Quando la scuola non riconosce la loro diversità cognitiva, quando non offre stimoli adeguati, quando li costringe in schemi troppo rigidi, il talento diventa disagio, la curiosità si trasforma in noia, la vivacità in frustrazione. Alcuni finiscono addirittura per ricevere diagnosi errate ADHD, disturbi dello spettro autistico, depressione, abbandono precoce, quando in realtà, possiedono soltanto un modo diverso e più rapido di pensare. L’obiettivo del provvedimento è evitare tutto questo. Il testo prevede, inoltre, il Piano triennale sperimentale per l’inclusione scolastica degli studenti ad alto potenziale cognitivo, che partirà già dall’anno scolastico successivo all’entrata in vigore della legge. Sarà un banco di prova decisivo, un laboratorio di innovazione, formazione e crescita per docenti e studenti. Metterà in rete esperienze, competenze e buone pratiche, creando una nuova cultura educativa nel nostro Paese. Questo disegno di legge ci proietta verso un’Italia più giusta, più consapevole, capace di riconoscere che il talento non è un privilegio da reprimere, ma una risorsa da valorizzare nell’interesse di tutta la comunità”.
Lo dichiara in aula la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, membro della Commissione Cultura e Istruzione del Senato e vice responsabile del Dipartimento Istruzione del Partito.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

