(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 MARTUSCIELLO: “CIRIELLI CHIEDA SCUSA PER GLI INSULTI A BERLUSCONI, ALTRIMENTI NESSUN CONFRONTO”
“Prima ancora di sederci al tavolo con Edmondo Cirielli, deve chiedere scusa per gli insulti rivolti a Silvio Berlusconi e riportati nel libro Fratelli di chat. Se non si scusa, non si comincia nemmeno la discussione. Qui in Campania Forza Italia è berlusconiana, e lo sarà sempre”.
Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.
