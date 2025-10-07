(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 Cinema, Dalla Chiesa: “Motore di crescita, identità e libertà”
«Il cinema e l’audiovisivo rappresentano un pilastro della nostra identità culturale e un motore fondamentale dell’economia nazionale. Migliaia di professionisti, sceneggiatori, attori, tecnici e maestranze contribuiscono con talento e creatività a un comparto che alimenta un vasto indotto, dal turismo alla formazione fino all’innovazione tecnologica. Sostenere il cinema e l’audiovisivo significa sostenere l’Italia, la sua economia, la sua cultura e il suo futuro».
Lo ha detto Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sulle mozioni per il sostegno al settore cinema e audiovisivo.
«Dal 2016 al 2024 il sostegno pubblico al settore è cresciuto da 250 a quasi 700 milioni di euro, a conferma della scelta del Governo di centrodestra di investire in un patrimonio culturale unico. Grazie al tax credit, gli investimenti in produzione sono aumentati del 53%, e quelli internazionali del 95% rispetto al 2019. L’Italia è tornata meta privilegiata per le grandi produzioni mondiali grazie a competenze e strutture d’eccellenza».
«Il Governo è intervenuto con decisione e trasparenza, introducendo regole più chiare e controlli più efficaci, senza mai mettere in discussione un modello riconosciuto a livello internazionale. Non lasciamo le irregolarità sotto il tappeto – ha spiegato – ma garantiamo un sistema serio, al servizio di operatori e cittadini».
«La mozione di oggi rafforza questo percorso con più trasparenza, sostegno alle sale, alle produzioni indipendenti e al cinema per famiglie, attenzione ai videogiochi e investimenti nella formazione dei giovani».
«Difendere il cinema significa difendere la libertà di pensiero e la pluralità delle idee. Il nostro impegno – ha concluso Dalla Chiesa – è dare dignità a tutte le forme di espressione audiovisiva, dal grande cinema d’autore alle nuove frontiere digitali. Forza Italia vota convintamente a favore di un settore che unisce libertà creativa, responsabilità e innovazione».
