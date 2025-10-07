(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 Casa: Damiani, per FI non si tassa, si difende
“La realizzazione di città più moderne, sostenibili e a misura di persona è una delle priorità a cui stiamo lavorando in Parlamento. Forza Italia è in prima linea per raggiungere questo obiettivo, con delle proposte concrete sulla rigenerazione urbana anche a prima firma del nostro capogruppo in Senato Gasparri. Ma il futuro delle nostre città non può prescindere da un altro principio cardine che guida da sempre la nostra azione politica e che ha ribadito il nostro segretario nazionale Tajani: la casa non si tassa, si difende. La casa è il simbolo più autentico della stabilità, dell’impegno e del risparmio delle famiglie italiane. Tassarla significa colpire chi ha lavorato una vita per costruirsi un bene sicuro. È invece necessario promuovere politiche che valorizzino l’abitare, favoriscano il recupero urbano e migliorino la vivibilità delle periferie”. Così il senatore di Forza Italia Dario Damiani a margine del convegno “Città nel futuro”, organizzato da Ance, in corso a Roma.
