7 ottobre; Ronzulli (FI): ferita ancora aperta, nulla può attenuare orrore terrorismo

“Due anni fa, il 7 ottobre, Hamas attaccò Israele con un’azione terroristica senza precedenti. Civili, famiglie, giovani al festival musicale di Re’im: centinaia di innocenti massacrati, oltre 1.200 vittime e centinaia di ostaggi, molti ancora nelle mani dei terroristi. E’ una ferita ancora aperta nel cuore del Medio Oriente. Ricordare il 7 ottobre significa ribadire che nulla può attenuare l’orrore e la responsabilità di chi ha colpito in modo atroce cittadini inermi. E mentre commemoriamo le vittime, c’è ancora chi prova a riscrivere quella tragedia o a trasformarla in propaganda, alimentando un odio e un antisemitismo che l’Italia non può accettare. La pace non si costruisce con atti di guerriglia, ma con dialogo, diplomazia e responsabilità. Anche le tensioni e gli scontri visti in Italia in questi giorni lo dimostrano: la rabbia non porta alla pace, solo la parola e la mediazione possono farlo. L’iniziativa del presidente Donald Trump per un piano di pace fondato sul cessate il fuoco, lo scambio di ostaggi e un negoziato internazionale è un passo nella giusta direzione. Perché i bambini di quella terra meritano di vedere la luce, non le bombe”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.
