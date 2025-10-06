(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 Sicurezza: Battilocchio(FI) a Massa e Carrara: “Grazie forze dell’ordine”
Focus sulla sicurezza e sulla situazione delle periferie di Massa e Carrara per Forza Italia che, su input del segretario provinciale Gianenrico Spediacci, ha organizzato una giornata di incontri e sopralluoghi.
“Ci siamo recati nelle aree centrali di Carrara, poi ad Avenza e a Massa nella zona di Romagnano: abbiamo incontrato cittadini, commercianti, Associazioni e abbiamo raccolto una richiesta di maggiore sicurezza e rispetto delle regole, soprattutto nelle ore notturne. Diverse anche le situazioni di degrado urbano che ci sono state segnalate e che richiedono interventi celeri. Forza Italia proseguirà quest’azione di presenza, di ascolto e di proposta, con particolare attenzione ad alcune aree, in cui sono presenti maggiori criticità e vulnerabilità. Già nei prossimi giorni, alla luce degli odierni incontri sul territorio e delle istanze che ci sono state poste, faremo il punto con le competenti autorità. Cogliamo l’occasione per ringraziare, ancora una volta, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia locale che portano avanti un lavoro quotidiano di presidio e controllo del territorio, con competenza e professionalità. Sempre saremo dalla loro parte” ha dichiarato Alessandro Battilocchio(Forza Italia), Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sullo stato di sicurezza e degrado delle città e delle loro periferie, conversando con i giornalisti al termine della giornata a Massa e Carrara, organizzata dalla segreteria provinciale di Forza Italia, alla presenza anche dei candidati locali alle prossime elezioni regionali, di dirigenti e militanti azzurri.
