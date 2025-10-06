(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 Salis; Ronzulli (FI): sinistra usa immunità solo quando fa comodo
“La sinistra sostiene che sul caso Almasri il governo dovrebbe farsi processare, dimostrando di essere garantista solo quando le conviene, va a corrente alternata. La Salis è stata candidata perché doveva subire un processo e ora vuole utilizzare l’immunità solo perché fa comodo. Non si capisce, poi, come mai dovrebbe essere processata in Italia quando c’è un processo in Ungheria, dove peraltro la Salis ha agito non da parlamentare, ma prima di avere questa prerogativa”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, a Rainews24.
(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 Salis; Ronzulli (FI): sinistra usa immunità solo quando fa comodo