lunedì 6 Ottobre 2025
MO: VIGNALI (FI) “GOVERNATORE DE PASCALE SI DISSOCI DA CHI SOSTIENE HAMAS”

(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 MO: VIGNALI (FI) “GOVERNATORE DE PASCALE SI DISSOCI DA CHI SOSTIENE HAMAS”
“Il governatore De Pascale sostenga il Prefetto di Bologna che ha giustamente dichiarato di voler vietare una manifestazione che inneggia al terrorismo.” Lo chiede il presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali. “È ora che anche chi guida la Regione Emilia-Romagna, e che dovrebbe operare per affermare sempre e comunque i valori di libertà e democrazia come stabilisce il nostro Statuto regionale, si dissoci senza se e senza ma rispetto a chi sostiene apertamente un’organizzazione terroristica universalmente riconosciuta come tale – ha proseguito Vignali –. Il 7 ottobre 2023 Hamas non ha compiuto un atto di resistenza simile alle azioni che hanno contribuito a liberare il nostro Paese dal nazismo e dal fascismo, ma un’orribile strage terroristica figlia del regime fanatico e illiberale che propone. Le istituzioni devono essere unite nel condannare questi filo terroristi e non filo palestinesi che giustamente il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito ‘Cattivi Maestri’”.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

